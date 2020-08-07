GÜNDEM / 7 Ağustos 2020
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GÜNDEM / 7 Ağustos 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Honaz Tüneli'nde incelemelerde bulunacak, Denizli İl Yatırım Koordinasyon Kurulu toplantısına katılacak, şehirde çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek ve Uşak Çevre Yolu şantiyesinde çalışmaları inceleyecek.

GÜNDEM / 7 Ağustos 2020
07.08.2020 08:59 | Son Güncelleme: 07.08.2020 08:59

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Honaz Tüneli'nde incelemelerde bulunacak, Denizli İl Yatırım Koordinasyon Kurulu toplantısına katılacak, şehirde çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek ve Uşak Çevre Yolu şantiyesinde çalışmaları inceleyecek.

(Denizli/10.00-16.30/Uşak/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Salarha Tüneli'nde düzenlenecek törene katılacak.

(Rize/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak

(Ankara/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı hayvansal üretim istatistikleri ile finansal yatırım araçlarının temmuz ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Manchester City-Real Madrid ve Juventus-Olympique Lyon karşılaşmaları yapılacak.

(Manchester/Torino/22.00)

ÖZEL HABER

1-İhaleye çıkılan devlet lojmanlarından 4 bin 413'ü satıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yıl sonuna kadar açık ihale yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek 10 bin lojmandan satış bedeli 1 milyar 99 milyon lira olan 4 bin 413'ünün satışı tamamlandı

Açık ihale yöntemiyle satılacak devlet lojmanlarında oturanlara öncelikli olarak satın alma hakkı tanındı

Peşin satın alma tercihinin kullanılması halinde memura ihale bedeli üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak

(Zehra Aydın Turapoğlu/Ankara)

2- Otomobil pazarının lideri Renault oldu

Temmuz ayı sonunda en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 47 bin 494 adetle Renault olurken, Renault'u, 37 bin 475 adetle Fiat ve 23 bin 474 adetle Volkswagen takip etti

Hafif ticari araç segmentinde ocak-temmuz döneminde 25 bin 607 adetle listenin ilk sırasında yer alan Ford'u, 19 bin 32 adetle Fiat ve 7 bin 22 adetle Volkswagen izledi

7 ayda Infiniti marka otomobil satışı yapılmazken, 8 adet Aston Martin, 9 adet Bentley, 13 adet Ferrari ve 11 adet Lamborghini satıldı

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

3- "Sanayi kenti"nde teşvikli yatırımlarla 5 bin kişiye iş kapısı açılacak

Kocaeli'de yılın ilk yarısında sabit yatırım tutarı 4,5 milyar lirayı bulan 156 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi

Yatırımların tamamlanmasının ardından kentte yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor

(Şahin Oktay/Kocaeli)

***

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Kaynak: AA

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