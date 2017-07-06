Gündem / 6 Temmuz 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'yu resmi törenle karşılayacak.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'yu resmi törenle karşılayacak.
Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak Erdoğan ve Widodo, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Erdoğan, Widodo onuruna resmi öğle yemeği verecek.
(Ankara/11.00/11.15/12.00/13.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 49. Genel Kurulunun kapanış programına katılacak.
(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Başbakan Binali Yıldırım, AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve Komisyonun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc'u Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.
Yıldırım, Sheraton Otel'de düzenlenecek "Trafikte %100 Yaşam Projesi" açılış programına katılacak.
(Ankara/13.15/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne, Tavşancıl mevkisinden devam ediyor.
(Kocaeli/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Sultanahmet Camii restorasyon sözleşmesi imza törenine iştirak edecek.
(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile toplu iş sözleşmesi imza törenine katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İlbank Genel Kuruluna iştirak edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Slovenya Milli ve Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonuna katılacak.
(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "etçi damızlık tavuk" ve "siyah pirinç" ile ilgili tanıtım toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Esnaf ve Sanatkar Özelinde Sektör Analizleri kapanış toplantısına katılacak.
(Afyonkarahisar/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile görüşecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlığında, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla dokuzuncu gününde İsviçre'de devam edecek.
Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki bir heyet temsil ediyor.?
(Crans/Montana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile görüşecek.
Çelik, Avrupa Parlamentosunun yıllık olağan Türkiye Raporu'na ilişkin değerlendirme yapacak.
(Ankara/10.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde yapılacak G20 Liderler Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ve Avusturya Başbakanı Malcolm Turnbull ile bir araya gelecek.
(Hamburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
(Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Zeugma Mozaik Müzesi B Bölümü ile 6. Uluslararası Barış ve Hoşgörü Festivali kapsamında Çinli ressamların sulu boya resim sergisinin açılışını yapacak, Karkamış Antik Kenti kazıları ve Arkeopark sunumuna katılacak.
Avcı, basın toplantısı düzenleyecek, Arkeoloji Müzesi ve Sanat Merkezini ziyaret edecek, turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Gaziantep/14.00-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Türkiye Futbol Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen, amatör futbolun Avrupa'daki en iyi 8 takımının mücadele ettiği UEFA Bölgeler Kupası'nda gruplarda üçüncü ve son maçlar yapılacak.
Türkiye'yi temsil eden İstanbul Bölge Karması, A Grubu'nda Portekiz ekibi Lizbon ile TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde karşılaşacak.
(İstanbul/18.15) (Fotoğraflı)
2- Voleybolda, 7-9 Temmuz tarihlerinde Ankara'da oynanacak 2017 FIVB Kadınlar Dünya Grand Prix 1. Etap A1 Grubu maçları öncesi Green Park Otel'de basın toplantısı düzenlenecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
ÖZEL HABER
1- 15 Temmuz'da 90 bin camide minare ışıkları sönmeyecek
Diyanet İşleri Başkanlığınca, "Ezanları Susturan Darbelerden Darbeleri Susturan Selalara" programları kapsamında, Türkiye genelindeki camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bagˆlayan gece saat 00.13'te selalar okunacak, minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak
Camilere, "S¸ehitlerimize Rahmet Olsun, Birligˆimiz ve Kardeşliğimiz Daim Olsun" yazılı mahyalar asılacak
Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "15temmuz.diyanet.gov.tr" web sayfası üzerinden personel bilgilendirilecek, sitedeki bilgi ve materyaller çalışma alanlarında kullanılacak
(Aynur Ekiz/Ankara)
2- FETÖ'nün "jandarma yapılanması" deşifre oldu
FETÖ/PDY'nin darbe gecesindeki faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan itirafçılar, terör örgütünün jandarmadaki mahrem nitelikli yapılanmasını deşifre etti
İddianamede yer alan bilgilere göre, jandarma yapılanması temelde, en altta "o¨gˆrenci" tabir edilen asker s¸ahıslar, daha üstünde silsile halinde "o¨gˆretmenler", "mu¨du¨r yardımcıları", "müdür" ve "bölge temsilcisi" ile "Jandarma Kuvvet I·mamı"ndan oluşuyor
Yapılanmada "Bilgi İşlem Mesulü (BİM)" sahte ihbar mektupları tanzim ederek kendilerinden olmayan personel hakkında "Bunlar FETÖ'cü" diye ihbar yapmayla görevli olurken, "Ümitc¸iler" ise himmet, izdivac¸ gibi konularda sıkıntı c¸ıkartan askeri personelin geri kazanılmasını sağlıyor
"Arama Tarama ATM", "Bilgi I·s¸lem BİM", "I·zdivac¸cı" ve "U¨mitc¸iler"den oluşan sorumlularla jandarmadaki yapılanmasını oluşturan FETÖ'nün, üyelerinin "şakirtlik derecesi"ni de 1'den 52'ye kadar sınıflandırdığı ortaya çıktı
(Murat Kaya/İstanbul)
3- Otomotiv satışında ithal oranı azaldı
Türkiye otomotiv pazarında geçen yıl satılan araçların yüzde 68,4'ü ithal olurken, bu yılın ilk yarısında ise satılan her 100 otomobilden 64'ü ithal, 36'sı yerli üretim araçlardan oluştu
Yılın ilk 6 ayında hafif ticari araç pazarında yerli araç satışları yüzde 50,6, ithal satışlar da yüzde 49,4 seviyesinde gerçekleşti
(Handan Güneş/Haluk Yüksel/İstanbul)
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