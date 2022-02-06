GÜNDEM / 6 Şubat 2022

ANKARA (AA) - 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye" istişare toplantısının sonuç bildirgesini açıklayacak.

(Antalya/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sancaktepe Muhtarlar Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da yapılan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sultangazi Belediyesince yapımı tamamlanan Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Çin'de çeşitli branşlarda mücadelelerle devam edilecek.

Kayakla atlama bireysel normal tepe ilk turunda atlayış gerçekleştirecek Fatih Arda İpçioğlu, turu geçmesi halinde finalde yarışmaya hak kazanacak.

(Pekin/14.00-15.00) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray, Çaykur Rizespor-Adana Demirspor, Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor ve Göztepe-Altay maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/Rize/16.00/İstanbul/İzmir/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasına Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Manisa FK, Nasadoge Menemenspor-Adanaspor ve Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/Erzurum/13.30/İzmir/16.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

4- TFF 2. Lig gruplarında 24. hafta, TFF 3. Lig'in 1. ve 3. Gruplarında 21, 2. Grup'ta ise 24. hafta mücadeleleri tamamlanacak.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 10. hafta karşılaşmaları oynanacak.

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Beşiktaş Icrypex-Semt77 Yalovaspor, Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray Nef-Anadolu Efes ve Türk Telekom-Aliağa Petkimspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/15.30/20.15/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftası başlayacak; Karayolları-Sarıyer Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Mert Grup Sigorta, Yeşilyurt-PTT ve Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.

(Ankara/Bursa/15.00/İstanbul/16.00/Aksaray/17.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 14. haftasında 4 maç, Kadınlar Süper Ligi'nin 13. haftasında 2 maç yapılacak.

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AA - Güncel