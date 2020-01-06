GÜNDEM / 6 Ocak 2020

06.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış törenine katılacak.

Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/15.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Memur-Sen Genel Merkezinde düzenlenecek Mehmet Akif İnan Vakfı ödül törenine katılacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CTE İncek Eğitim Merkezi'nde, Koruma Memurlarının Yeni Üniformalarının Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eliz Hotel Convention Center'da, "Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri" programına iştirak edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü eğitim tesisi açılışı ve cami temel atma töreni ile 3.Tarım ve Orman Şurası Işığında Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme Eylem Planı Toplantısı ve "Vefatının 83. Yılında İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı"na katılacak.

(Antalya/09.30/13.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Elektronik Ticarette Güven Damgası" tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık 2019'a ilişkin reel efektif döviz kurunu duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Awut Deng Acuil, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bağdat/Tahran/Ankara/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki hükümet karşıtı protestolar izleniyor.

(Hong Kong) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- İzmir'de 5 Ocak 2017'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can, İzmir Adliyesi protokol kapısı iç alanında düzenlenecek törenle anılacak.

(İzmir/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fetullahçı Terör Örgütü'nün, "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanması, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları ve ikinci yarı hazırlıkları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- e-Devlet'te 2023 hedefi 53 milyon kullanıcı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

"Geçen yıl sonu itibarıyla 45 milyon kullanıcı sayısının hedefi, aralık ayı itibarıyla aşıldı. Bugün itibarıyla 45 milyon 72 bin 811 kişiye ulaşan e-Devlet Kapısı'nda, 2023 hedefi 53 milyon kullanıcıya 893 farklı kurum hizmetinin sunulması olarak belirlendi"

"Şu anda e-Devlet Kapısı'ndan 5 bin 180 farklı hizmet sunulmakta. Bunların 2 bin 600'ü devlet kurumu hizmetleri, 2 bin 123'ü belediye hizmetleri, 403'ü özel kurum hizmetleri, 54'ü su ve kanalizasyon hizmetlerinden oluşuyor. Bu yıl 1039 yeni hizmet e-Devlet Kapısı'na entegre edildi"

"Yerleşim yeri belgesi hizmetinin e-Devlet Kapısı'na entegre edilmesiyle sağlanan tasarruf miktarı 360 milyon lira oldu"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- GRAFİKLİ - Terör örgütü DEAŞ'a 2019 darbesi

Türkiye, barış ve huzuru bozmaya çalışan, insanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a karşı etkin mücadelesini geçen yıl da büyük bir kararlılıkla sürdürdü

Güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu

Geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlar sonucu aralarında terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularının da bulunduğu 457 şüpheli tutuklandı

(Volkan Kaşik/Malatya)

3- Türk Telekom CEO'su Ümit Önal: "Wi-Fi şifrelerini herkesle paylaşmayın"

"İnternet aboneleri kablosuz bağlantı olan Wi-Fi şifrelerini herkesle paylaşmamalı. Aksi halde bu Wi-Fi adresi üzerinden suça neden olan tüm işlem ve paylaşımlarda şifreyi paylaşan internet abonesi de sorumlu olur"

"Ev ya da iş yerlerinde internet aboneliği bulunan kullanıcılar, şifrelerini herkesle paylaştıklarında dijital kimliklerini de bilinçli olarak paylaşmış sayılmaktadırlar"

"Wi-Fi şifresinin, yaşam alanlarında, apartmanlarda, komşular arasında, yani birden fazla kullanıcıyla paylaşılması sakıncalı durumlara neden olabilmektedir"

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

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Kaynak: AA