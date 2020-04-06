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Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Ajansı, Güncel

GÜNDEM / 6 Nisan 2020

Anadolu Ajansı (AA) 100 yaşındaGazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Milli Mücadele'nin sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı, 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

06.04.2020 09:02 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:02
GÜNDEM / 6 Nisan 2020

6 Nisan 1920

1- Anadolu Ajansı (AA) 100 yaşında

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Milli Mücadele'nin sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı, 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

AA'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan "100yil.aa.com.tr" erişime açılacak.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB üyesi ülkelerin savunma bakanları video konferans yöntemiyle toplantı düzenleyecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Fitch: Küresel pandemi etkisinin ardından Türkiye büyümesini sürdürecek

Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow:

"Evlerde kalma sürecinin sonunda ekonomik aktivitelerin normalleşmesiyle üçüncü çeyrekte daha yatay bir büyümenin ardından, dördüncü çeyrekte iyileşmenin görülmesini öngörüyoruz"

"Türkiye'nin 2021 yılında yüzde 4,5 seviyesinde büyümesini bekliyoruz ki bu bizim değerlendirmemize göre sürdürülebilir bir büyüme oranıdır"

"Koronavirüs salgınının ardından Ekonomik İstikrar Kalkanı yoluyla büyük teşvikleri, devlet bankalarının kredi desteğine yönelik yeni önlemleri görmemiz olası. Bu durum ekonomik aktivite için ek destek sağlayacaktır"

(Gökhan Kurtaran/Londra)

2- GRAFİKLİ - Kovid-19 ile mücadelede diyaliz ve böbrek nakli hastalarına uyarılar

Türk Nefroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Arıcı:

"Diyaliz tedavisine ara verilmesi mümkün değil. Hastalar ister evlerinde ister bir sağlık merkezinde diyaliz olmalı, tedavilerini mutlaka sürdürmeli"

"Nakil tarihi üzerinden 6-12 aydan daha fazla geçmiş ve durumu dengede olan, acil sorunu olmayan hastalar ilaç tedavilerine doktorlarının önerdiği şekilde devam edip, kontrollerini doktorlarının da önerisini almak koşuluyla 1-2 ay erteleyebilir"

"Nakil tarihi 6 aydan kısa olan hastaların en az ayda bir kontrolleri gereklidir. Merkezleri ile kontrol durumlarını konuşmaları, imkan halinde evde sağlık hizmetlerinden tetkiklerin yapılması için destek istemeleri veya maske, el hijyeni gibi koşullara dikkat ederek merkezlerine kontrole gitmeleri önerilir"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

3- Adana Şehir Hastanesi, Kovid-19'la mücadelede aktif rol alıyor

Yaklaşık 2,5 yıldır hizmet veren Adana Şehir Hastanesi, sunduğu imkanlarla binlerce hastaya "umut" oldu

Kovid-19'la mücadelede de aktif rol alan hastanede 320'si serviste olmak üzere 420 yatak bu hastalıkla mücadele için ayrıldı

Hastanede, Kovid-19'u yenen hastalarla tedavisi sürenler arasında yapılacak "kan değişimi" uygulamasıyla tedavi sürecinde önemli bir adım atılacak

(İbrahim Erikan/Adana)

***

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Kaynak: AA

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