GÜNDEM / 6 Ekim 2019

06.10.2019 09:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın son gün çalışmalarına iştirak ederek kapanış konuşması yapacak.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Kampı'nın kapanış konuşmasını gerçekleştirecek.

(Bolu/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tunus'ta parlamento seçimi için halk sandık başına gidecek.

(Tunus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Portekiz'de genel seçimler yapılacak.

(Lizbon) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda dördüncü ve son gün etkinliklerinin ardından düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek.

(İstanbul/11.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'de 7. hafta, Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü, Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü-Medipol Başakşehir ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Sivas/14.00/İstanbul/16.30/Gaziantep/Rize/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'de 7. hafta, Cesar Grup Ümraniyespor-Adanaspor, Osmanlıspor-Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu ve Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/14.00/Ankara/Erzurum/16.30/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasına Pınar Karşıyaka-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Afyon Belediyespor-Türk Telekom, OGM Ormanspor-Teksüt Bandırma ve Fenerbahçe Beko-Gaziantep Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/13.00/Afyonkarahisar/15.15/Ankara/17.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'de ikinci hafta maçları yapılacak.

6- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Tayland Grand Prix'si koşulacak.

(Buriram/10.00)

ÖZEL HABER

1- Turizm, Yeni Ekonomi Programı ile şahlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2020-2022 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı kapsamında cari işlemler dengesinin sağlanması amacıyla turizm alanında bir dizi politika belirlendi

Bu çerçevede 2023 Türkiye Turizm Stratejisi'nin hayata geçirilmesinden Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının faaliyetlerine, sağlık turizminin geliştirilmesinden farklı turizm çeşitlerine, Türkiye'nin önemli dizi film çekim merkezi olmasından yoğun ilgi gören turistik bölgelere doğrudan tarifeli uçuş seferlerinin artırılmasına kadar çok kapsamlı hazırlıklar yer alıyor

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya:

"Kamu yatırımlarında öncelik verilecek alanlar arasında turizme vurgu yapılması, devletimizin turizmi stratejik önemde bir sektör olarak gördüğünün açık bir göstergesi niteliğinde. Burada, turizm sektöründe pazarlamanın ana ayağı olarak ülkemize turist getiren biz seyahat acentelerine de önemli görevler düşmekte"

"Türkiye'ye gelen misafirlerin geceleme süresini uzatmak ve turizm gelirlerini arttırmak noktasında, kültür, sanat, eğlence, festival, kongre, spor, macera, doğa ve alışveriş gibi birçok turizm çeşidini barındıran bütüncül olarak planlanmış turizm destinasyonlarının oluşturulması yaklaşımını faydalı buluyoruz"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

2- 130 bin metal işçisinin sözleşme süreci başlıyor

Aralarında Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens, Tofaş ve TürkTraktör'ün de olduğu 186 iş yerindeki yaklaşık 130 bin çalışanı ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde görüşmeler yarın başlayacak

Yeni dönem sözleşme görüşmelerinde işveren tarafını MESS, işçi tarafını Türk Metal, Özçelik-İş ve Birleşik Metal-İş sendikaları temsil edecek

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol:

"Sözleşme sürecinin uzamadan, çalışma barışı korunarak sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Sözleşmemizin bütün paydaşlarımız için olumlu sonuçlar doğurmasını diliyoruz"

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak:

"Bizim sloganımız, 'üretmek, kazanmak, kazandırmak'. Amacımız önceki sözleşmede olduğu gibi bu sözleşmeyi de uzlaşıyla masada imzalamak"

(Özcan Yıldırım/Ankara)

3- İstanbul'un simgelerini "fantastik" tasarımlarla anlatıyor

Sürrealist tasarımcı Yasin Yaman, tarih boyunca birçok sanatçıya ve sanat eserine esin kaynağı olan İstanbul'u ve simgesel yapıları konu alan gerçeküstü tasarımlarıyla göz dolduruyor

Yaman'ın hayal dünyasını zorlayan tasarımları, görenleri adeta masal dünyasında yolculuğa çıkarıyor

Grafik tasarımcısı Yaman:

"İstanbul'un hor görüldüğünü, tarihi eserlerine, tarihine, doğasına kıymet verilmediğini görüyorum. Bu, beni üzüyor, bunun için de böyle bir şey oluşturarak insanların farkında olmasını sağlamaya çalışıyorum. Bunu da biraz başardım gibi"

"Bir anda tanıştık herkesle. Sahipleniyorlar, bana çok destek oluyorlar. Gerçekten çok olumlu yorumlar alıyorum. Onlar da beni motive ediyor açıkçası"

(Kaan Bozdoğan/İstanbul)

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Kaynak: AA