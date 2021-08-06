GÜNDEM / 6 Ağustos 2021

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörü ile Marmaris Ticaret Odası ve Deniz Ticaret Odasının temsilcileriyle bir araya gelecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörü ile Marmaris Ticaret Odası ve Deniz Ticaret Odasının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Marmaris/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı temmuz ayı nakit gerçekleşmelerini duyuracak.

(Ankara/17.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip edilecek.

(Tunus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Menteşe Şeyh Camisi'nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe okuyacak.

(Muğla/13.18) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo) (Fotoğraflı)

2- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Milli sporculardan atletizmde Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal ve Evin Demir 20 kilometre yürüyüş finalinde, Eda Tuğsuz cirit atma finalinde, güreşte Süleyman Karadeniz serbest stil 97 kilo yarı finalinde, Taha Akgül serbest stil 125 kilo bronz madalya müsabakasında, karatede Ali Sofuoğlu erkekler kata bronz madalya maçında, Merve Çoban kadınlar kumite 61 kiloda, modern pentatlonda İlke Özyüksel mücadele verecek.

(Tokyo/09.00-15.30) (Fotoğraflı)

3- Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Medipol Başakşehir ile Yeni Malatyaspor, Başakşehir Tesisleri'nde; Beşiktaş ile Adana Demirspor, Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00/Adana/21.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Yanan ormanlar için "doğal yenilenme" önerisi

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu:

"Yanan yerleri kendi haline bırakmanın şöyle bir avantajı var, orası zaten milyonlarca yıldır yangına maruz kalan ve buna adapte olmuş bir ekosistem, biyoçeşitliliği kaybetmeden ormanın ya da çalılığın kendi kendini yenilemesini sağlıyorsunuz. Dolayısıyla bir sonraki yangında aynı alan bir daha yandığında ormanın tekrar kendini yenilemesi mümkün olabiliyor"

"Yerleşim yerleri ile ormanlar arasında, köylerin etrafına daha az yanıcı olduğunu bildiğimiz daha geniş yapraklı bazı türlerin dikilmesi gelecekteki yangınların yerleşim yerlerine sıçraması olasılığını azaltmak adına faydalı olabilir"

(Merve Yıldızalp/Ankara)

2- Otomotiv ihracatı AB pazarındaki yükselişini sürdürüyor

Ocak-temmuz döneminde 16 milyar 376 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirilen otomotiv sektöründe, bu dönemde AB ülkelerinin ihracattan aldığı pay 10 milyar 743 milyon dolarla yüzde 65,6 oldu

Sektörde en çok ihracat yapılan 10 ülkeden 7'sini AB ülkeleri oluşturdu

(Cem Şan/Bursa)

3- Gümrüklerde yılın ilk yarısında 4 milyar liralık kaçağa göz açtırılmadı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdikleri yakalamaların 1,2 milyar liralık kısmı ticari eşyalardan oluştu

Ele geçirilen eşyalarda bu kapsamda 232,2 milyon lira değerinde araç, 191,8 milyon lira değerinde gıda ve 105,2 milyon lira değerinde tekstil ürünü öne çıktı

(Deniz Çiçek/Ankara)

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Kaynak: Anadolu Ajansı