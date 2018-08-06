Gündem / 6 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İbn Haldun Üniversitesince düzenlenen "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"ne katılıyor.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ravza Kavakcı, Sepetçiler Kasrı'nda, İstanbul Hukukçular Derneği üyesi avukatlar ile bir araya gelecek.

(09.30/ İstanbul)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hasankeyf'te yapım çalışmaları süren Ilısu Barajı'nın göl alanında kalan Artuklu Hamamı'nın arkeoparktaki yeni yerine taşınması işlemine katılacak.

(Batman/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, yılın ilk çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi Başkanı El Hac Murad İbrahim arasında onaylanan Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayacak Bangsamoro Organik Yasası'na ilişkin imza töreni yapılacak.

(Manila) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

Jandarma Okullar Komutanlığı personeli 13 sanığın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu bazı idarecileri alıkoyma planına yönelik dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki 14 sivilin de aralarında yer aldığı 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde devam edecek.

(İstanbul/11.00)

Darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin biri firari 126 sanığın yargılanması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde sürecek.

(İstanbul/11.00)

2- Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak.

(Nyon/13.00/14.30) (Fotoğraflı)

2- Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz ekibi Benfica ile 7 Ağustos Salı günü oynayacakları 3. ön eleme turu ilk maçı öncesi müsabakanın yapılacağı Luz Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertliler, maçın hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Lizbon/20.30/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Hentbolda 2018-2019 sezonu kadınlar ve erkekler Türkiye Kupası 1. tur grupları ile Süper Lig fikstür çekimi Türkiye Hentbol Federasyonu Konferans Salonu'nda olacak.

(Ankara/15.00/15.30)

ÖZEL HABER

1- 100 günlük icraat programı turizmi şahlandıracak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 100 günlük icraat programı kapsamında turizm sektörünün önünde yoğun bir gündem bulunuyor

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya:

"100 günlük program, turizm sektöründeki dönüşüm sürecinin de başlangıcını oluşturacak. Programda, kültürel değerlerin yeniden ayağa kaldırılmasına vurgu yapılmasını son derece önemli buluyoruz. Zira bu tür projeler Türkiye'yi kültür ve sanat etkinlikleri ile dünyanın gündemine taşıyacak ve turizm açısından hedeflediğimiz harcama potansiyeli yüksek turistler için ülkemizin yeni bir çekim merkezi olmasına imkan sağlayacak"

"Atatürk Kültür Merkezi tamamlandığında, ikonik bir yapı olacak ve içerisinde düzenlenecek kültür, sanat faaliyetleri ile tüm dünyadan ziyaretçileri İstanbul'a çekecektir"

"Göbeklitepe'ye yönelik şu günlerde yoğun bir ilgi var. Göbeklitepe'de yapılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat katılacağı resmi açılış töreni ile bu ilgi daha da katlanacaktır"

"Çin ve Hindistan'dan ülkemize gelen üst gelir düzeyine sahip turist sayısını artırmayı amaçlıyoruz. Bu ülkelerle devlet düzeyinde temas kurulması ve Yeni Havalimanı ile birlikte bu pazarlara ek seferlerin konulması için işlemler başlatılması kararı alındı. Çin ve Hindistan'dan gelen uçaklar için konulacak ek seferlerin kıştan önce resmen başlaması için çalışmalarımız başladı"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

2- Tasarruf mevduatları 1 trilyon lirayı aştı

Türkiye'de tasarruf mevduatları ilk yarıda 1 trilyon liranın üzerine çıkarken, geçen yıla kıyasla artış oranı yüzde 19,6 düzeyinde gerçekleşti

Bayburt ilk yarıda 306,7 milyon liralık tasarruf mevduatıyla Türkiye'nin en az tasarruf eden ili oldu

En fazla tasarruf eden iller sıralamasında 448 milyar lirayla İstanbul yine başı çekerken, 102,4 milyar lirayla Ankara ikinci sırada yer aldı

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

3- Arslantepe Höyüğü için hedef UNESCO'da kalıcı liste

Binlerce yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye dahil edilmesi için yürütülen çalışmalar sürüyor

Duvarlarına renkli figürler işlenmiş kerpiçten sarayı, 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip tapınağı, kılıç ve mızraklarıyla tarihe ışık tutan höyükte, Geç Kalkolitik dönemden itibaren birçok medeniyetin izlerine rastlanıyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman:

"Arslantepe Höyüğü'nün en büyük ayırt edici özelliği dünyanın en eski kerpiç sarayını bulundurmasıdır. İlk kazılar sırasında tapınak bulunması, ardından da sarayın ortaya çıkması buranın değerine değer kattı ayrıca kazılar sırasında elde edilen metal kılıçlara, dünyanın en eski kılıçları diyebiliriz"

"Arslantepe Höyüğü'ne Doğu Anadolu Projesi kapsamında yaklaşık 1 milyon liralık bütçeyle karşılama merkezi yapacağız. Karşılama merkezinde ziyaretçilerimizi daha iyi ağırlayacağız"

(Volkan Kaşik/Malatya)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.