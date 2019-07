GÜNDEM / 5 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Maya Çalma Töreni ve Nasreddin Hoca Meydanı'nın açılışına iştirak edecek.

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi'nin açılış programına katılacak.

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Temiz Enerjinin Geleceği: Nükleerin Rolü" başlıklı programa iştirak edecek.

2- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal Kurumlar Birliği 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, NGN Star Of Bosphorus'un veri merkezi açılışı ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) 17. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Telekom "Tam O An" Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Nisan-Haziran dönemine ilişkin banka kredileri eğilim anketini açıklayacak.

6- TÜİK, "Dünya Nüfus Günü, 2019" haber bültenini yayımlayacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'nda konuşacak.

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 kişi törenle anılacak.

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kapu Camisi'nde cuma namazında hutbe irad edecek.

3- Diyanet İşleri Başkanlığının İstanbul'dan ilk hac kafilesi, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın katılımıyla İstanbul Havalimanı'ndan törenle uğurlanacak.

4- İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, DHKP/C'li teröristlerce makamında rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 4'ü tutuklu, 9'u firari 14 sanığın yargılanmasına, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

5- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul edecek.

2- 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak.

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası A Grubu ikinci maçında ev sahibi ülke ile karşı karşıya gelecek.

(Ljubljana/21.30)

4- Voleybolda 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabı, Çin'in Nanjing kentinde sürüyor.

5- Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak.

6- Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın son 16 turunda Fas-Benin ve Uganda-Senegal maçları yapılacak.

7- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.

ÖZEL HABER

1- Türk araştırmacılar, Çernobil'de radyasyonun izini sürdü

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsünün düzenlediği etkinlik kapsamında, 25 Türk nükleer fizikçi, 33 yıl önce felaketin yaşandığı Çernobil nükleer santralini ziyaret etti

Çernobil dizisi ile yeniden dünya gündemine oturan korkunç kazanın yaşandığı bölgeye gelen Türk araştırmacılar, bölge bölge radyasyon dozunu ölçüp bilimsel gözlem yaptılar

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Niyazi Meriç:

"Çernobil'de bulunduğumuz 6 saat boyunca bir diş filminden neredeyse 50 kat daha az miktarda radyasyon almış olduk"

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eren Şahiner:

"Çernobil'de günde 8 saat çalışıp yılda 1 milisievert düzeyinde bir radyasyon dozu alıyorlarmış. Bu miktar müsaade edilen seviyelerde"

(Selma Kasap/Kiev)

2- Büyükbaş kurbanlıkların kilogram fiyatı 26 liradan başlayacak

ETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan:

"İstanbul'da bu yıl 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaşın kesileceğini düşünüyoruz. Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 10-15 yukarıda olacağını öngörüyoruz. Bu yıl büyükbaşta kilogram fiyatları 26 liradan başlayacak"

"Küçükbaşta da geçen yıla göre yüzde 10-15 artış yaşanması öngörülüyor. Karaman Anadolu koyununun kilogramının 23-24 liradan, kıvırcık koyunların ise 24-25 liradan satışa çıkması bekleniyor"

"Hem büyükbaşta hem de küçükbaşta bu fiyatlar beklenen rakamlar. Arz fazla olursa rakamların geçen yılla aynı seviyeleri inmesi mümkün olacaktır"

"Türkiye genelinde Kurban Bayramı'nda 800 bin-bir milyon aralığında büyükbaş, 2,5-3 milyon dolaylarında da küçükbaş hayvan kesiliyor. Halihazırda Türkiye'nin yeterli stoku var, mevcut hayvan varlığı fazlasıyla yeterli"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- Göbeklitepe dünyaya UNESCO ile açıldı

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde birinci yılını tamamlayan Göbeklitepe'nin bu unvan sayesinde yurt dışında tanınırlığı arttı

Göbeklitepe Kazı Başkanı ve Şanlıurfa Müzesi Müdürü Celal Uludağ:

"Özellikle yurt dışından gelen ziyaretçilerin sayısı artmaya başladı. Önümüzdeki aylarda, yıllarda bu sayı artarak devam edecek"

(Eşber Ayaydın/Şanlıurfa)

