GÜNDEM / 5 Nisan 2020
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› GÜNDEM / 5 Nisan 2020 - Haberler
Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Güncel

GÜNDEM / 5 Nisan 2020

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

05.04.2020 09:02 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:02
GÜNDEM / 5 Nisan 2020

6 Nisan 1920

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Kovid-19'u yenen genç "immün plazma" tedavisi için bağışçı olmak istiyor

Kovid-19 tanısıyla İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 12 günlük tedavisinin ardından virüsle mücadelesini kazanan 29 yaşındaki Fırat Oral, koronavirüs hastalarına uygulanacak "immün plazma" tedavisi için kan plazması bağışı yaparak diğer hastalara umut olmak istiyor

Fırat Oral:

"Tabii insan bunu duyunca yıkılıyor. Kolay bir şey değil. İster istemez insanın psikolojisi bozuluyor. Çünkü gerçekten zor bir durum. Bu süreçte her türlü düşünceye kapılıyorsun"

"(İmmün plazma bağışı) Birine şifa olacaksam ne mutlu bana. Veririm yani hiçbir sıkıntı yok benim açımdan. Bağışçı olmak isterim. Kanım da birilerine şifa olur, onlar da kurtulur. Mutlu olurum"

"Bunu basite almasınlar. Çok tehlikeli bir hastalık. Çünkü nasıl bulaştığını hiç kimse anlamıyor. Kimin başına geldiyse o anlar. Hastanede kalıp da tavanı izlemek var. Bir de evde kalıp ailenle vakit geçirmek var. Milletimizden ricam, ellerinden geldiğince evlerinde kalsınlar"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul) (Görüntülü)

2- Sağlık sigortası sahiplerinin koronavirüs tedavi giderleri karşılanacak

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli:

"Birçok şirketimiz, teminata dahil olmadığı ve bu risk için bir prim alınmamış olduğu halde, lütuf ödemesi olarak özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinde Kovid-19 tedavisini teminat kapsamına aldı. Böylelikle de 4 milyon sağlık sigortası sahibinin poliçeleri gereğince ancak yüzde 15'inin Kovid-19 tedavi giderleri ödenebilecek iken gelinen noktada yüzde 99 sağlık sigortalısının tedavi giderleri sektörümüz tarafından jest uygulaması kapsamında karşılanacaktır."

"Ülkemiz, sağlam finans sektörüyle, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemiyle ve güçlü sağlık altyapısı ile dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumda"

"KOBİ'lerimizin adeta hayat sigortası olarak tanımlayabileceğimiz alacak sigortasına yönelik atılan adımlar oldukça önemli. Gerek kapsamın genişletilmesi gerekse reasürans desteği verilmesi sayesinde bu sigortaya yönelik hem talep hem de arz tarafında önümüzdeki günlerde hareketlilik yaşanacağını öngörüyorum"

"Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yakın temas halinde çalışıyoruz. Bu kapsamda, ekspertiz işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi, sigorta primlerinin ödenmesinde kolaylık sağlanması, şikayet ve tazminat süreçlerinin rahatlatılmasına yönelik düzenlemeler sigortacılık hizmetlerinin aksamadan devam ettirilmesi açısından çok faydalı adımlar oldu"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- Akademisyenlerden, koronavirüs mücadelesine siperlik ve yoğun bakım malzemesi desteği

Ankara Üniversitesi akademisyenleri, koronavirüsle mücadele çalışmalarına destek amacıyla yoğun bakım tedavileri için tek kullanımlık laringoskop ile sağlık çalışanlarına koruyucu siperlik üretimine başladı

MEDİTAM Müdürü Doç. Dr. Pınar Yılgör Huri:

"Gerek sağlık çalışanlarını koruyucu ekipmanların gerekse entübasyonda kullanılmak üzere 3D baskı yöntemi ile tasarladığımız laringoskopların önemli bir ihtiyaca cevap olacağına inanıyoruz.

"Deneyimimiz, bilgi birikimimiz ve altyapımız ile gece gündüz demeden bu ihtiyaca karşılık vermek için çalışıyoruz"

(Selma Kasap/Ankara) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Batman'da gece yarısı hareketli saatler! Polis, cezaevi önündeki kalabalığa müdahale etti Haberler
Batman'da gece yarısı hareketli saatler! Polis, cezaevi önündeki kalabalığa müdahale etti
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu Haberler
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir Haberler
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi Haberler
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs hayvanlardan bulaşıyor mu? Dünya Sağlık Örgütü yanıtladı Haberler
Koronavirüs hayvanlardan bulaşıyor mu? Dünya Sağlık Örgütü yanıtladı
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi
Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı
Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü
'Maskeler pahalı' dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Polat Guido Senia Acun Ilıcalı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Antalya Açıklama Futbolcu
Şu an buradasınız: GÜNDEM / 5 Nisan 2020 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 09:29:39. #1.15#
title