Gündem / 5 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile güven mektubu takdim edecek Irak Büyükelçisi Hüseyin Mahmud Fadlullah el-Hatib, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Jane Hinton ve Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markovic'i ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/12.00/13.00/16.30/14.00/14.45/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'ndan resmi ziyarette bulunmak üzere Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a hareket edecek.

(Ankara/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Valiliği, partisinin il başkanlığını ve Tatvan Belediyesini ziyaret edecek.

(Bitlis/10.30/15.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı Katsunobu Kato ile bir araya gelecek.

(Tokyo) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kilis İl 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Kilis/17.00)? (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Birlik Vakfı Ankara Şubesince düzenlenecek "Şehir, Medeniyet ve Kentsel Dönüşüm" konulu konferansta konuşacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu toplantısına katılacak.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 8. Uluslararası Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2018 Yılı Aday Memur Eğitim Programı'na katılacak, çeşitli temaslarda bulunacak.

(Afyonkarahisar/10.00-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla düzenlenen "Kanserde Güncel Konular" toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- TBMM'den

Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.

KİT Komisyonunda, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2015 -2016 yılı hesapları iki oturumda ele alınacak.

(TBMM/14.00/11.00-12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda, "Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi ve Kırsalda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi" ile ilgili sunum yapacak.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İTÜ Altın Arı Takdim Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk olacak.

(İstanbul/10.00 ) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau ile görüşecek ve ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da Bağlantısızlar Hareketi Ara Dönem Bakanlar Toplantısı'na katılacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ Davaları

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.00)

Darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 158 sanığın yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 116'sı tutuklu, 1'i firari 122 sanığın yargılanmasına Silivri'deki Alibey Salonu'nda devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

Darbe girişimine ilişkin "ana darbe" davasında, 14 tutuklu sanığın yargılanması, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Büyük Salonu'nda sürecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarından oluşan 17'si tutuklu 31 sanığın yargılanmasına, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün darbe girişiminde Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 51'i tutuklu, 12'si firari 86 sanığın 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.00)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 88'i tutuklu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Siirt/ 09.30)

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe ve 2. Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan'ın yargılanmasına Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Diyarbakır/ 09.30)

2- Ankara Garı önünde 102 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son haftasında Fenerbahçe Doğuş-Unicaja Malaga ve Baskonia-Anadolu Efes maçları yapılacak.

(İstanbul/20.15/Vitoria/22.00) (Fotoğraflı)

2- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off rövanşında VakıfBank-Volero ve Igor Gorgonzola-Galatasaray maçları yapılacak.

(İstanbul/19.00/Novara/21.30) (Fotoğraflı)

3- Voleybol Efeler Ligi play-off turu 7-8'incilik maçında Fenerbahçe ile Afyon Belediyesi Yüntaş karşılaşacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası, Çukurova Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Mersin/18.30) (Fotoğraflı)

5- UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Leipzig-Marsilya, Arsenal-CSKA Moskova, Atletico Madrid-Sporting Lizbon ve Lazio-Salzburg maçları yapılacak.

(Leipzig/Londra/Madrid/Roma/22.05)

ÖZEL HABER

1- Okulların spor salonları mahallenin gençlerine açılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:

"Masraflarını, personel, antrenör giderlerini biz karşılayacağız ve okulların spor salonlarını hafta sonları ile yaz dönemlerinde mahallenin gençlerine açacağız. Gençlerimiz oraya giderek, spor aktivitelerini gerçekleştirecekler"

"Bu yıl gençlik merkezlerimiz için bin 800 gençlik lideri, 3 bin 200 antrenör alacağız. İllere göre tespitlerini yaptık, çok kısa zamanda alımlarını gerçekleştireceğiz"

(Hatice Özdemir Tosun/TBMM)

2- Sahil Güvenlik ve Jandarmanın gözbebeği eğitim yuvası

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının subay ve astsubay ihtiyacını karşılamak üzere 2016'da kurulan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, kapılarını AA'ya açtı

Akademi Başkanı Tuğgeneral Hüsayin Kurtoğlu:

"Öğrenci ve kursiyerlerimizi, modern teknolojinin tüm imkanlarını kullanmasını bilen, bilimsel bakış açısına sahip, insan haklarını benimseyen, kurum kültürü, birlik ruhu, silah arkadaşlığı ve aidiyet duygusu gelişmiş, teşkilatın saygınlığını koruyacak şekilde yetiştirme misyonu ile hareket ediyoruz"

"Her iki kurum için bu ay 4 bin 500 sözleşmeli ve muvazzaf astsubayın alımına başlanması planlanmaktadır"

"Burada lider personel yetiştiriyoruz. Mezun olduklarında her birisi birer komutan olacak, Peygamber ocağında bu kutsal vazifeyi yapacak, ailelerinin, eşlerinin, dostlarının, milletimizin kahramanı olacaklar"

"Bizim mesleğimiz; cesaret, fedakarlık, zeka, güç ve kuvvet ister. Bu özelliklere sahip gençlerimizi Akademimize bekliyoruz"

(Orhan Onur Gemici/Ankara)

3- GRAFİKLİ - Umuda yolculuğun nedeni: Terör ve işsizlik

Afganistan ve Pakistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerden, terör ve işsizlik sebebiyle umut olarak gördükleri Türkiye'ye gruplar halinde gelen kaçak göçmenler, araçlarla ya da yürüyüp binlerce kilometre yol katederek İran üzerinden yurda giriyor

Sınırdaki Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari'den yurda girip geldikleri Erzurum'da yakalanan kaçak göçmen sayısı bu yıl 13 bin 400'e ulaşarak, 5 bin 8 yabancı uyruklunun yakalandığı geçen yılın neredeyse 3 katına yaklaştı

Erzurum Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan:

"Bu yıl 13 binin üzerinde kaçak göçmene işlem yapılmış durumda. Bu da geçtiğimiz yıla oranla oldukça fazla bir sayı. Oradaki bir takım terör faaliyetlerinin artmış olması, işsizlik ve ekonominin de zayıf olması ülkemizin de artık cazip ülke haline gelmesi onlar için umut olarak görülmekte"

Afganistanlı tercüman Javid Hamidi:

"Bu göçmenler ailelerine yardımcı olmak ve çalışmak üzere buradalar. Yakalanan tüm kaçaklar hep İran güzergahını kullanıyor. 200-300'er kişilik gruplar halinde ülkeye giriş yapıyorlar. Türkiye'yi kurtarıcı olarak görüyorlar, 'bize sahip çıkar' diyorlar"

Afganistanlı Seddikullah Stanikzy:

"Yollarda çok sıkıntılar çektik. Sınırın diğer tarafında ölen ve hastalanan çok kişi oldu. Kaçakçılar bize 'bir veya iki saat yaya olarak gideceksiniz, ondan sonra biz sizi araçlara alacağız' dediler. 20 ile 40 saat arasında yaya yürüdük. Yemek ve su yoktu. Çok sıkıntılar çektik"

(Fahrettin Gök-Muhammet Mutaf/Erzurum)

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