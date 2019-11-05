GÜNDEM / 5 Kasım 2019

05.11.2019 09:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.45/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokyo ve civardaki tarihi ve kültürel mekanlar ile Tokyo Camisi Türk Kültür Merkezi ve Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret edecek.

(Tokyo) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, YÖK'te düzenlenecek "Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği Kongresi"ne katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP, HDP ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleşme Analizi Projesi kapsamında İŞKUR Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ulusal İstihdam, Beceri ve Eğitim Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm alanı incelemesinde bulunacak, Erzurum Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek ve değerlendirme toplantısına iştirak edecek.

(Erzurum/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hilton Garden Inn'de, Fahri Trafik Müfettişleri Değerlendirme ve Eğitim Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM Genel Kurulunda, Su Ürünleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sheraton Otel'de düzenlenecek 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malezya'da Başbakan Mahathir Muhammed, Savunma Bakanı Muhammed Sabu, Enerji, Bilim, Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Yeo Bee Yin ve Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ile görüşecek, Ekonomik İşler Bakanı Mohamed Azmin Ali tarafından verilecek öğle yemeğine katılacak, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla buluşacak.

(Malezya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ulusal Davranışsal Kamu Politikaları Konferansı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TÜİK, eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 5 yıl vadeli sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ile 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satış ihaleleri gerçekleştirilecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.

(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Eski Başbakan Bülent Ecevit'in vefatının 13. yılı dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nda tören düzenlenecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurulu yapılacak.

Kurul, toplantıda yeni başkanını seçecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya temsilcisi Real Madrid ile 6 Kasım Çarşamba günü oynayacakları A Grubu 4. hafta maçı öncesi, Santiago Bernabeu Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Sarı-kırmızılı takım hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Madrid/20.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta E, F, G ve H gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak.

4- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 6. haftasında D Grubu'nda Galatasaray Doğa Sigorta, İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

5- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında C Grubu'nda Gaziantep Basketbol, Letonya temsilcisi VEF Riga ile deplasmanda karşılaşacak.

(Riga/20.00)

ÖZEL HABER

1- Dev projeyle "kruvaziyerde" merkez İstanbul olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

"Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer alan Yenikapı Kruvaziyer Limanı Projesi'nin önümüzdeki yıl ihalesini tamamlayıp, kısa sürede hizmete almayı planlıyoruz"

"Limanın hizmete girmesiyle İstanbul kruvaziyer turizmde başlangıç ve bitiş noktası haline gelecek"

"Yenikapı'ya kruvaziyer liman yapımını talep eden firmaların, bu limanlara Türkiye'ye 2,5-3 milyon kruvaziyer gemi yolcusu getirme fırsatları bulunuyor"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Kadın astsubay adaylarının zorlu eğitimi

İç güvenliğin temel taşlarından jandarma teşkilatında görev alacak kadın astsubay adaylarının Hirfanlı Atış ve Tatbikat Eğitim Merkezindeki gerçeği aratmayan uygulamalı eğitim süreci göz dolduruyor

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Takım Komutanı Teğmen Özlem Gören:

"Bu eğitimleri bütün astsubay adayları cinsiyet ayrımı olmaksızın almaktadırlar"

"Kırsalda, köyde icra edilen kolluk görevlerinin dışında çalınan ilk kapı yine jandarmadır. Eksi 24 derecede, 2 bin 200 metre yükseklikte jandarmanın yolu gözlenir"

"Memleketin en ücra köşesinde görev yapan jandarmalarımız devletin gözü, kulağı, eli ve ayağı olarak mazlumların umudu, zalimlerin, hainlerin ve düşmanın korkulu rüyasıdır"

(Müzahim Zahid Tüzün/Kırşehir)

3- Konut ve çeyiz hesaplarına benzer alternatif modeller geliyor

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, vergi ve makroihtiyati düzenlemeler yoluyla üretken olmayan yatırımların cazibesi azaltılarak tasarruflar verimli alanlardaki yatırımlara yönlendirilecek

Konut ve çeyiz hesaplarına benzer alternatif modeller oluşturulacak

Üretken olmayan yatırımların cazibesini azaltmak amacıyla ikinci ve sonraki konut alımında uygulanan vergi istisnaları gözden geçirilecek, gerekli görülen istisnalar kaldırılacak

Konut kredilerinde geçerli olan kredi değer oranı gibi parametrelerin ikinci ve sonraki konut alımlarında farklılaştırılmasına yönelik mevzuat çalışması yapılacak

Özel kesim tasarruf oranının 2020'de yüzde 28'e çıkarılması hedefleniyor

(Murat Birinci/İstanbul)

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Kaynak: AA