GÜNDEM / 5 Ağustos 2020
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GÜNDEM / 5 Ağustos 2020

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pozantı Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak.

GÜNDEM / 5 Ağustos 2020
05.08.2020 08:59 | Son Güncelleme: 05.08.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pozantı Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak.

(Adana/09.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş adamı Murtaza Çelikel için Levent Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/13.17)(Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile temmuz ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Beyrut)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Türkiye Cumhuriyeti Ombudsmanlık Kurumu ile Cibuti Cumhuriyeti Arabuluculuk Kurumu arasında ikili iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalanacak.

(Ankara/10.45)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Medipol Başakşehir'in Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçını izleyecek.

(Kopenhag/19.55)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda, Kopenhag-Medipol Başakşehir karşılaşmasının yanı sıra 3 maç daha oynanacak. (Fotoğraflı)

3- Süper Lig takımlarının transfer çalışmaları izleniyor.

ÖZEL HABER

1- Türkiye Almanlar için de "güvenli tatilin" adresi olacak

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı:

"(Almanya'nın Kovid-19 nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı seyahat uyarısını kısmen kaldırması) Güvenli turizm konusunda kuralları sıkı şekilde uygulamaya devam edeceğiz"

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili:

"Almanya ve Rusya gibi ülkelerden gelecek turistin sayılarından daha ziyade bu pazarların devreye girmiş olması son derece önemliydi"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

"İkinci büyük pazarımız konumundaki Almanya'dan yeniden misafirlerimizin gelecek olması bizim için sevindirici bir haber"

(Levent Kişi/Antalya)

2- FETÖ sanığı eski komiser yardımcısının soru hırsızlığı gerekçeli kararda

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, 17/25 Aralık kumpasında görev alan eski komiser yardımcısı hakkında, terör örgütü üyeliği ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 9 yıl 2 ay hapis cezası verilen kararın gerekçesinde, sanığın sınav sorularının sızdırılmasında "kuvvetli şüpheli" olduğu bilgisi yer aldı

Karardan:

"Sanığın 2010 yılı Komiser Yardımcılığı Sınavı sorularını önceden alarak hileli hareketlerle ve haksız şekilde sınavda gerçek başarısının üzerinde performans gösterip sıralamada diğer adayların önüne geçtiği, bu şekilde elde ettiği sınav sonuç puanlarıyla haksız şekilde polis memuru iken komiser yardımcısı olarak atandığı, birden fazla kez polis memuru iken aldığı maaştan komiser yardımcısı olarak daha fazla maaş alarak 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediği anlaşılmıştır"

(Adsız Günebakan/Gaziantep)

3- Yargıtay kedileri kısırlaştırmayan veterinerler hakkındaki "beraat" kararını onadı

Yargıtay 15. Ceza Dairesi, kedi kısırlaştırma operasyonu yaptıklarını söylemelerine rağmen bunu gerçekleştirmeyen iki veteriner hekim hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan verilen beraat kararını uygun buldu

Kararda, "veteriner hekimlere isnat edilen eylemlerin suç olarak tanımlanmaması" nedeniyle verilen beraat kararının usule uygun olduğu belirtildi

(Aylin Sırıklı Dal/Ankara)

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Kaynak: AA

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