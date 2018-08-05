Gündem / 5 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukası altında bulunan bölgelerdeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- ÖSYM tarafından düzenlenen 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi yapılacak.

(10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- TFF Süper Kupa maçında geçen sezonun Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Konya/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Çekya Grand Prix'si koşulacak.

(Brno/15.00)

ÖZEL HABER

1- Bakan Pakdemirli kurbanlık varlığını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

"Ülke genelinde kurban kesilebilecek toplam 1,2 milyon büyükbaş ve 3,8 milyon küçükbaş bulunuyor. Dolayısıyla mevcut hayvan varlığımız, ülkemizin 2018 yılı kurbanlık ihtiyacını karşılayacak seviyededir"

"Komisyonlarca illerde belirlenen yerlerde, hafta başı itibarıyla kurbanlık satışlarına başlanacak"

"Hem hayvan sevk ve nakillerinde hem de kurban satış ve kesim yerlerinde her türlü tedbiri almış bulunmaktayız"

"Kurbanlık hayvan alacaklar 'https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr' internet adresinden ya da 'HaySag' adlı mobil uygulamayla cep telefonlarından küpe numarasını girerek hayvanların yaşını, ırkını, cinsiyetini ve aşı bilgilerini sorgulayabilecek"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Milli savaş uçağında "süper" başlangıç

F-16'ların yerini alacak savaş uçaklarının üretilmesi amaçlanan Milli Muharip Uçak Projesi'nin "ön tasarım süreci" ve "üretim tesisi" yatırımları için TUSAŞ toplam 10,5 milyar liralık yatırım yapacak

Her iki yatırım da "süper teşvik" olarak nitelendirilen devlet yardımlarıyla güçlü şekilde desteklenecek

Uçağın konsept tasarımında sona gelinirken "100 günlük icraat programı" kapsamında "ön tasarım" aşamasına geçilerek proje takvimi başlayacak

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- Ege'de ticaretin tarihini değiştiren kazı

Aydın'ın Çine ilçesindeki Tepecik Höyüğü kazılarında bulunan ve o dönemde alet yapımında kullanılan obsidyenler, Ege adaları ile Türkiye kıyıları arasındaki ticaretin tarihinin 7 bin 500 yıl öncesine uzandığını ortaya koydu

Kazı Başkanı Prof. Dr. Sevinç Günel:

"Bulgular bize MÖ 5 bin 500'lerden itibaren değiş tokuşa dayalı bir ticaretin olduğunu gösteriyor. Bu bizim için çok önemli bir sonuç"

(Ferdi Uzun/Aydın)

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