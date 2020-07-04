GÜNDEM / 4 Temmuz 2020 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Devlet Hastanesi Açılış Töreni ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu - Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Devlet Hastanesi Açılış Töreni ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu - Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valilik, belediye ve AK Parti il başkanlığını ziyaret edecek, yapımı süren proje alanlarında incelemede bulunacak, il değerlendirme toplantısına katılacak.

(Yalova/10.30-17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Adalet Komisyonunda, barolara yönelik düzenlemeler içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya Hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin gelişmeler izleniyor. (Sakarya) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 30. haftaya BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir, Fenerbahçe-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.

(Malatya/Ankara/18.30/Antalya/İstanbul/21.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 32. hafta, Ekol Göz Menemenspor-Adanaspor, Bursaspor-Altınordu karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İzmir/Bursa/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- At yarışlarında TBMM Kupası Koşusu, Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda yapılacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Esnafa sağlanan kredi desteği 17 milyar lirayı aştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"(Halkbank Esnaf Destek Paketi) Kredilerden yararlanan yaklaşık 700 bin esnafımız 17,2 milyar lira kredi kullandı"

"Halkbank'ın 'Paraf Esnaf Kart' desteğinden de 530 bin esnafımız yararlanırken, 10 milyar lira tutarında limit tahsis edildi"

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)

2- Türk bilim insanları, yerli süper mikroskopla Kovid-19'u görüntülemeyi başardı

Fırat Üniversitesi araştırmacıları, saç telinden 750 kat daha küçük yapıdaki yeni tip koronavirüsün yapısını, ODTÜ'lü bilim insanı tarafından geliştirilen atomik kuvvet mikroskobu ile görüntüledi

Yurt dışındaki çalışmalarda elektron mikroskobu kullanılarak elde edilen veriler doğrultusunda dikenli top şeklinde modellenen koronavirüsün, Türk araştırmacıların atomik kuvvet mikroskobu kullanarak çıkardıkları yapısal görüntü analizlerinin pek çok bilimsel araştırmaya ışık tutacağı belirtiliyor

Fırat Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Çelik:

"Koronavirüsü yaşadığı gerçek biyolojik sıvı ortamında görüntülemek için uğraşıyoruz. Bunun örneği dünyada yok. Başaracağımıza inanıyoruz"

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Oral:

"İleri görüntüleme aşamaları devam eden çalışmada elde edilen analizler, bilim dünyasında koronavirüsle ilgili bilinmeyenlerin aydınlatılması için kullanılacaktır"

(Selma Kasap/Ankara)

3- Türkiye yolları "elektriklenmeye" devam ediyor

Haziran sonunda Türkiye'de 173 elektrikli ve 5 bin 704 hibrit otomobil satıs¸ı gerc¸ekles¸irken, elektrikli otomobil satışları geçen yılın ayı dönemine göre yüzde 92,2, hibrit otomobil satışları da yüzde 18 yükseldi

Bu dönemde, benzinli otomobil satışları yüzde 76,9 artarken, dizel otomobil satışları yüzde 1,1 geriledi

Haziran sonunda otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde 85,7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA