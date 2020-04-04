GÜNDEM / 4 Nisan 2020 Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

6 Nisan 1920

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Destek ve işsizlik sigortası ödemeleri konutlarda yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"İşsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemeleri, vatandaşlara PTT çalışanları tarafından 6 Nisan'dan itibaren konutlarında teslim edilecek"

"Bu süreçte vatandaşlarımıza PTT iş yerlerinden, PTT ATM'lerinden ve kamu banka ATM'lerinden ödeme yapılmayacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Kovid-19'a karşı "immün plazma" tedavisi devrede

Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda, Türk Kızılayın yürütücülüğünde, küresel bir sağlık sorunu haline gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılacağı duyurulan "immün plazma" tedavisi, gelecek hafta devreye alınacak

Tedaviyle Kovid-19 tanısı konulan, tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan alınan ve Türk Kızılay tarafından toplanan kan plazmalarının ağır durumdaki vakaların tedavisinde kullanılması amaçlanıyor

Bu sayede kan plazması ile kritik durumdaki hastaların tedavi edilmesi hedefleniyor

Plazmada yer alan "immünglobulin" denilen antikorlar, yoğun bakıma alınmış, solunum sıkıntısına girmiş, durumu kötüye giden ve riski yükselmiş vatandaşları tedavi edici özellik taşıyor

(Elif Küçük-Hatice Şenses/İstanbul)

3- Düşük petrol fiyatları Orta Doğu ekonomilerini tehdit ediyor

Son dönemde 30 doların altında seyreden petrol fiyatları Suudi Arabistan, Irak, İran ve Nijerya gibi petrol gelirlerine bağlı ekonomiler için giderek daha büyük bir risk oluşturuyor

Primary Vision Enerji Analisti Rossano:

"Petrol ihraç eden ülkelerin ekonomik kayıpları çok büyük olacak. Mevcut borç yükü sebebiyle bu ülkelerin ekonomilerinin daha da kötüye gideceğini öngörüyoruz"

"Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ülkeleri arasında en sıkıntılı olan Suudi Arabistan. Özellikle Kovid-19 öncesinde İran ve Irak'ta yerel çapta yaşanan protestolar sebebiyle bu ülkelerdeki risklerin de çok büyük olduğunu söyleyebiliriz"

IEA MENA Program Direktörü Al-Saffar:

"Irak'ın bu yılki gelirleri geçen yıla göre yaklaşık yüzde 70 azalarak 30 milyar dolar seviyesine düşecek. Nijerya'nın gelirleri ise yüzde 75 azalarak 11 milyar dolar seviyesinde kalacak"

(Nuran Erkul Kaya-Övünç Kutlu/İstanbul)

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Kaynak: AA