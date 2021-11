GÜNDEM / 4 Kasım 2021

ANKARA (AA) - 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez'i kabul edecek, " Azerbaycan'ın Vatan Savaşında Zafer Günü Fotoğraf Sergisi"nin açılışına katılacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, KAGİDER iş birliğinde düzenlenen Girişimci Kadınlar Birliğinin (FCEM) 68'inci Dünya Kongresi'ne iştirak edecek.

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı'na katılacak.

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 10. Ordu Günleri'ne iştirak edecek.

4- TBMM'den

Genel Kurulda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine devam edilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2022 bütçesi ele alınacak.

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri" programına katılacak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de programa video konferans yöntemiyle iştirak edecek.

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katılacağı 8. Küresel Bakü Forumu düzenlenecek.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nevşehir Valisi, milletvekilleri, ilçe belediye başkanlarından oluşan heyetle bir araya gelerek kente yapılacak gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imza törenine katılacak.

2- UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları yapılacak. E Grubu'nda Galatasaray, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını konuk edecek; D Grubu'nda Fenerbahçe, Belçika'nın Royal Antwerp takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşılaşacak.

4- Türkiye Masa Tenisi ve Basketbol Federasyonlarının olağan genel kurul toplantıları yapılacak.

***

