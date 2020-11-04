GÜNDEM / 4 Kasım 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Üyelerini kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Üyelerini kabul edecek.

(Ankara/13.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İzmir'deki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, videokonferans yöntemiyle düzenlenecek Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 130. Toplantısı'na katılacak.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD başkanlık seçimleri ve dünya genelinde yansımaları izleniyor.

(Washington/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

Yargıtayın 25 sanık hakkında verilen hükmü kısmen bozmasının ardından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanması davasının 8 sanık yönünden görülmesine İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın görülmesine 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası, E, F, G ve H gruplarında yapılacak toplam 8 maçla tamamlanacak.

Medipol Başakşehir, H Grubu'nda İngiltere'nin Manchester United takımıyla Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolculardan Uğur Çiftçi, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Azerbaycan'ın Karabağ takımıyla yapacakları maça ilişkin Yeni 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Sivas/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin Yeni 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

(Sivas/18.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre yapılan 3. eleme turuna 14 karşılaşmayla devam edilecek. Günün maçlarında Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 3. Lig ekibi Nevşehir Belediyespor'u, Hes Kablo Kayserispor da 3. Lig'den Yomraspor'u konuk edecek.

(İstanbul/15.30/Kayseri/18.00) (Fotoğraflı)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası Hatay Büyükşehir Belediyespor-İzmit Belediyespor, OGM Ormanspor-Birevim Elazığ İl Özel İdare, Bellona Kayseri Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Beşiktaş HDI Sigorta ve Galatasaray-Çankaya Üniversitesi maçlarıyla tamamlanacak.

(Hatay/Ankara/14.00/Kayseri/16.00/Adana/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

7- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Hollanda ile karşılaşacak.

(Almere/22.00)

8- Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia takımıyla karşılaşacak.

(Trento/22.00)

9- Halkbank Voleybol Takımı, Erkekler CEV Challenge Kupası'nın son 32 turu ilk maçında İsrail'in Hapoel Kfar Saba takımını konuk edecek.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı)

10- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasından ertelenen Ziraat Bankkart-Afyon Belediye Yüntaş ve 9. haftasından ertelenen Haliliye Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçları yapılacak.

(Ankara/Şanlıurfa/13.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ- Deprem bölgesinde alınacak Kovid-19 tedbirleri hayati önem taşıyor

İzmir depremi sonrası vatandaşlar arasında fiziksel temasın artmasına bağlı olarak yeni tip koronavirüs bulaş riski artabileceğinden afetzedeler ve profesyonel ekiplerin maske-mesafe-hijyen başta olmak üzere tüm tedbirlere uyması gerekiyor

Çadırlarda, aynı aileden en fazla 6 kişinin kalması, dışarı ile temas çok yoğun olduğunda çadır içinde maske çıkarılmadan vakit geçirilmesi gerekiyor

Duş ya da aileye özel tuvalet, lavabo imkanı olmadığından risk artacağı için maskenin gün içinde en az iki kere değiştirilmesi önem taşıyor

Çadır içinde daimi havalandırma sağlanarak sıcaklığın 18-20 derece olacak şekilde ayarlanmaya çalışılması, ellerin çadıra girmeden mutlaka dezenfektan ile temizlenmesi, bunun için her çadırın girişinde o aile için dezenfektan bulundurulması riski azaltıyor

Çadır dışında gıda yardımı alırken ve ortak alan kullanılırken fiziksel mesafenin korunması, tuvalet, lavabo ya da gıda dağıtımı gibi ortak alanlardan faydalanılmasında uygun sayıda kişi sınırlaması getirilmesi, buraların düzenli dezenfekte edilmesi gerekiyor

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan:

"Kovid-19 benzeri yakınmaları olan vatandaşlarımız, mutlaka çadır kentin otoritesini haberdar etmeli, yetkililere bilgi vermeli"

(Yeşim Sert Karaaslan-Ankara)

2- Gönüllüler, depremzede çocuklar için seferber oldu

İzmir'de depremin ardından çok sayıda gönüllü, çadırda kalan depremzede çocukların yüzünü güldürmeye çalışıyor

Gönüllülerden Tuba Duman:

"Çocuklar, burada vakit geçirirken depremi biraz unutuyorlar. Hem bir şeyler öğreniyorlar hem de birlikte vakit geçiriyorlar, sosyalleşiyorlar"

(Ahmet Bayram/İzmir)

3- SPK, her mecrada "piyasa dolandırıcıları"nın peşinde

Özellikle dijital mecraları aktif bir şekilde kullanarak yatırımcılara tuzaklar kuran piyasa dolandırıcıları ile tarihte görülmemiş bir şekilde proaktif bir yaklaşım sergileyerek mücadele eden SPK, bu konuda yatırımcılara da görevler düştüğü konusunda uyarıda bulunuyor

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu:

"Kurulumuz, denetim faaliyetleri çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırı işlemde bulunan 104 gerçek ve tüzel kişi hakkında toplam 80,6 milyon TL tutarında idari para cezası tesis etmiştir"

"Kapalı gruplardaki yönlendirmelere göre hep birlikte hareket edip bilmeden manipülasyon suçuna ortak olunmamalıdır"

"Manipülasyon yaparak suç işleyen kişiler, gerek yatırımcılar gerekse de aracı kurumlar tarafından SPK'ya şikayet edilmelidir"

(Bekir Gürdamar/İstanbul)

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Kaynak: Anadolu Ajansı