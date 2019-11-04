GÜNDEM / 4 Kasım 2019

04.11.2019 09:02

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programına katılıyor.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "AK Parti Küçükçekmece Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini yayımlayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.

(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılandığı davaya, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 10. haftanın son maçında MKE Ankaragücü ile Gaziantep FK, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'de 10. haftanın kapanış maçında Bursaspor, Balıkesirspor'u konuk edecek.

(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 6. haftası Atlasglobal Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor müsabakasıyla sona erecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Çocukluk çağı obezitesine karşı eylem planı hazır

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi 2019-2023 Eylem Planı" ile okul kantinlerinden okul çevresine, restoranlardan spor etkinliklerine kadar birçok alanda hayata geçirilecek uygulamalarla obezite ve buna bağlı hastalıklarla mücadele edilecek

Eylem Planı'na göre, okul kantinlerinde ve okullardaki otomatlarda sağlıklı gıdalara daha fazla yer verilmesi ve kantin koşullarının iyileştirilmesi sağlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

"Başta restoranlar ve kahve zincirleri olmak üzere, gıda servisi yapan işletmelerin menülerinde enerji ve beslenme bilgilerinin bulundurulması sağlanacak. Restoranlar, çocuk menülerinde yarım porsiyon seçeneğini bulundurmaları için teşvik edilecek"

"Sağlıklı büyümenin sağlanabilmesi için Okul Yemeği Programı'nın başlatılması önemli çalışmaların başında geliyor. Okul kantinlerinde, otomatlar da dahil olmak üzere satılan bütün gıdaların genelgeye uyumlu hale gelmesi sağlanacak"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

2- Katar polisi "Bora-12" ile hedefi 12'den vuruyor

Keskin nişancı kursu kapsamında Türkiye'ye gelen Katar polisi, MKEK tesislerinde Ar-Ge çalışmalarına 2008 yılında başlanan ve üretiminin tamamlanmasının ardından 2014'te TSK'nin operasyonel birliklerine dağıtılan Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği JMK Bora-12 ile eğitimden geçti

Silahlar ve Atış Konular Kurul Başkanı Jandarma Yarbay Uğur Efe:

"Kurs süresi boyunca dost ülke Katarlı polislere temel keskin nişancılık esasları, ölçü birimleri, atış psikolojisi yöntemleri, temel balistik esaslar, mühimmat bilgisi, atış sonrası gözetleme, gizlenme, kamuflaj, keşif, meskun mahalde keskin nişancılık eğitimleri verdik"

Katarlı Özel Harekat Polisi Hamed Abdullah:

"Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği olan JMK Bora-12 gayet başarılı bir silah. Çok beğendik. Bu silahın Türk malı olması ise bizleri ayrıca mutlu etti"

(Halil Fidan/İzmir)

3- GRAFİKLİ - ABD'nin petrol yaptırımları İran ekonomisini vurdu

ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesi ve yaptırımların ardından İran'da ekonomik sorunlar derinleşiyor

Tahran yönetimi, Avrupa'nın ABD'nin yaptırımlarına karşı adım atmasını bekliyor

Petrol ihracatı geçen yıldan bu yana günlük yaklaşık 2,3 milyon varil kayıpla yüzde 82 düşüş gözlendi

İran para birimi tümen, yaptırım sürecinde dolar karşısında yüzde 73 değer kaybetti

Ülkede son bir yıllık enflasyon yüzde 42 olarak açıklandı

İran ekonomisindeki daralmanın bu yıl yüzde 9,5'a çıkacağı öngörülüyor

(Ahmet Dursun/ Ankara)

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Kaynak: AA