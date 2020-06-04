GÜNDEM / 4 Haziran 2020
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GÜNDEM / 4 Haziran 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüşecek.

GÜNDEM / 4 Haziran 2020
04.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 04.06.2020 08:59

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüşecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan yardımcıları Gülizar Biçer Karaca ve Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı yapacak.

(Ankara/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

Genel Kurulda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi görüşmelerine devam edilecek.

Adalet Komisyonunda, 2. Yargı Paketi'ni içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürecek.

(TBMM/14.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, 2019 yılı Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor.

(Minneapolis/Washington/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Ev yapan dar gelirli aileye 40 bin liraya kadar destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik barınma yardımlarımız kapsamında betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği azami destek tutarını 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımında ise 15 bin liradan 20 bin liraya çıkardık"

"Kovid-19'la mücadele sürecinin başında miktar artışı kararı aldığımız barınma yardımlarımız normalleşme süreci ve sonrasında da bu oranlarla devam edecek"

"Bakanlık olarak farklı sosyal yardım programlarımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz"

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Uçak yolculuğunda "fiziki temassızlık" kriteri

Kovid-19 salgını sürecinde normalleşme dönemine geçilmesiyle iç hat uçuşlarının başladığı hava yolunda "tıbbi maske" zorunluluğunun yanı sıra yolcular arasında "fiziki temassızlık" kriteri de uygulanacak

Yastık ve battaniyeler iki saatten uzun sürecek uçuşlarda ambalajlı olarak verilebilecek

İki saatten kısa uçuşlarda yiyecek servisi yapılmayacak, uzun menzilli uçuşlarda tek bir paket olacak şekilde servis gerçekleştirilebilecek, yan yana oturan yolcular yemek esnasında maskenin çıkarılması gerektiğinden aynı anda yemeğe başlayamayacak

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Otomatik vitesli araç satışları "gaza bastı"

Otomatik şanzımanlı otomobil satışları, yılın ilk 5 aylık döneminde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 23,07 yükseldi

Geçen yılın ilk 5 ayında yüzde 65,52 olan otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı, 2020'nin aynı döneminde yüzde 70'e çıktı

Mayıs sonunda otomobil pazarının yüzde 84,1'ini vergi oranları düşük olan araçlar oluşturdu

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

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Kaynak: AA

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