Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, MÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi
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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, MÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi

04.12.2020 08:59 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:30

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ekonomi ve hukukta reform çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri iş dünyası görüşmelerine Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ekonomi ve hukukta reform çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri iş dünyası görüşmelerine Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile devam ediyor.

Elvan ile Gül'ün iş dünyasıyla görüşmelerinin üçüncüsü, MÜSİAD yönetimiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı yerleşkesinde başladı.

Toplantıya, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri, Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıkları bürokratları katılıyor.

Basına kapalı olarak devam eden toplantıda, MÜSİAD tarafından dernek üyelerinin beklenti ve önerileriyle oluşturulan rapor sunuldu.

Elvan ve Gül, iş dünyası görüşmeleri kapsamında daha önce TÜSİAD ve TOBB yönetimiyle bir araya gelmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, MÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, MÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, MÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, MÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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