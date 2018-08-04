Gündem / 4 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kulu ilçesinde Ömeranlı Camisi'nin açılış törenine katılacak, Konya Valiliğini ziyaret edecek.

(Konya/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi, Rami Kışlası ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/14.00/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Elmadağ'da Ankara-Sivas YHT Hattı inşaatında incelemelerde bulunacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic ile takım kaptanları, TFF Süper Kupa maçı öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda ortak basın toplantısına katılacak.

(Konya/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak Avrupa Atletizm Şampiyonası'yla ilgili milli atletler Ramil Guliyev, Eda Tuğsuz, Yasmani Copello ve Özlem Kaya ile Olimpiyatevi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- "Bedelli"de hazırlıklar sürüyor

Milli Savunma Bakanlığının bedelli askerliğin uygulanmasına yönelik çalışma taslağına göre, başvuru sayısına göre ayrı celp dönemleri oluşturulacak

Samsun, Burdur, Balıkesir, İstanbul ve Ankara'daki eğitim merkezlerinin sadece bedelli askerlik yapacaklar için hazırlanması planlanıyor

Ara celp dönemlerinde ise Manisa, Erzincan, Amasya, Sivas, Tokat, Konya ve İzmir'deki kışlalarda bedelli askerlik yapacakların silah altına alınması öngörülüyor

(Sarp Özer/Ankara)

2- Efes, 8500 yıllık yolculuğa çıkarıyor

UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes, ziyaretçilerine ilk yerleşimin başladığı milattan önce 6500 yılından bugüne geçen sürede biriktirdiği kültürel mirası sunuyor

Efes Antik Kenti'nin yanı sıra Çukuriçi Höyük, Sn. Jonh Bazilikası ve Meryem Ana Evi'ni de kapsayan miras alanı, hem antik dönemin hem de farklı dinin inançların en görkemli yapılarıyla ziyaretçileri tarih içinde yolculuğa çıkarıyor

Efes Müzesi Müdürü Cengiz Topal: "Buraya dünyadaki bütün coğrafyalardan turist geliyor"

(Halil Şahin/İzmir)

3- Yüzdeki tik için "kalıcı çözüm" cerrahi

Yüzün bir tarafındaki kasların kasılmasıyla ortaya çıkan ve toplumda görülme sıklığı 10 binde bir olan "hemifasiyal spazm" botoksla geçici, ameliyatla ise kalıcı olarak çözülebiliyor

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erdoğan:

"Hemifasiyal spazmın ilk tedavisinde botoks kullanılır. Bu ilaç, spazm olan kasın kasılmasını felç ederek spazmın çözülmesine neden olur. Bu tedavi geçici olup 6 ayda bir tekrarlanmalıdır"

"Cerrahide amaçlanan, beyin sapında fasiyal sinire temas eden damarı bulup, onun temasını engelleyip spazmı yapan sebebi ortadan kaldırmaktır. Ameliyat, mikroskop altında mikrocerrahi alet ve tetkikler kullanılarak yapıldığı için mikrovasküler dekompresyon adı verilmiştir. Bu ameliyat sonrasında hastaların büyük bir çoğunluğu hayatına spazmsız ve ilaçsız devam eder"

(Andaç Hongur/İstanbul)

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