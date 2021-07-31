GÜNDEM/ 31 Temmuz 2021
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GÜNDEM/ 31 Temmuz 2021

GÜNDEM/ 31 Temmuz 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öze Dönüş Platformu Temmuz Ayı Toplantısı ile önceki dönem CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öze Dönüş Platformu Temmuz Ayı Toplantısı ile önceki dönem CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/ 10.30-13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip edilecek.

(Tunus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Antalya ve Muğla'nın aralarında bulunduğu bazı illerdeki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/13.45) (Fotoğraflı)

2- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Milli sporculardan atletizm 100 metrede Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes, okçulukta klasik yayda Mete Gazoz, yelken finn sınıfında Alican Kaynar müsabakalara çıkacak.

(Tokyo/14.00) (Fotoğraflı)

3- Fenerbahçe ile Alman ekip Greuther Fürth, Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor ve Medipol Başakşehir ile de Kasımpaşa, hazırlık maçlarında karşılaşacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Macaristan Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Budapeşte/16.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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