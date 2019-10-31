GÜNDEM / 31 Ekim 2019

31.10.2019 09:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Gakharia ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti'nin büyükşehir ve il belediye başkanları ile toplantıda bir araya gelecek, Rönesans Polat İstanbul Otel'de 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'na katılacak.

(Ankara/11.30/11.45/12.45/14.30/15.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na iştirak edecek, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah Bin Nasser ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı TBMM'de ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/10.00/ TBMM/14.15/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani ve beraberindeki heyet ile makamında görüşecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yeni Tasarlanan Öğretmen Önlüklerinin Tanıtım Programına ve 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığınca başlatılan Kan Bağışı Kampanyası kapsamında kan verecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TBMM'den

Genel Kurulda, Su Ürünleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşülmesine devam edilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.30) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programına katılacak.

(Malatya/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye-Belarus Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katılacak.

(Belarus)

4- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, STM tarafından düzenlenen "Bayrağı Yakala" yarışması ile "8. Asian/Australian Rotorcraft Forum"a iştirak edecek.

(Ankara/09.30/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İstanbul Şubesi'nde TCMB Başkanı Murat Uysal'ın sunumuyla "Enflasyon Raporu 2019-IV" ün yayımlanacağı bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- TCMB, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni açıklayacak.

(Ankara/14.00)

7- TÜİK, eylül ayı dış ticaret ve yılın 3'üncü çeyreğine ilişkin (temmuz-eylül dönemi) turizm istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guaterres, "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katılacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriyeli tarafların katılımıyla Anayasa Komitesi çalışmaları ikinci gününde devam edecek.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- TBMM ev sahipliğinde, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu bünyesinde "Somut Olmayan Kültürel Miras ve Turizm Alanında Ortak Mevzuat Geliştirilmesi" konulu çalıştay gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

4- Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 18'i tutuklu 58 sanığın yargılanmasına İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

5- FETÖ davaları

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanması, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı 6 maçla sona erecek.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Bayrampaşa'yı, Gaziantep FK, Turgutluspor'u, Yukatel Denizlispor, İçel İdmanyurdu'nu konuk edecek. Demir Grup Sivasspor, Başkent Akademi'yle, MKE Ankaragücü de Kırklarelispor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Kayseri/16.30/Gaziantep/18.30/Denizli/20.30/Ankara/13.45/Kırklareli/14.30)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile deplasmanda karşılaşacak.

(Atina/22.00)

3- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 3. haftasında A Grubu'nda BOTAŞ, Polonya temsilcisi InvestlnTheWest ENEA, B Grubu'nda Beşiktaş TRC İnşaat, Kosova ekibi Mabetex, D Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya temsilcisi WBC Enisey, E Grubu'nda ise Galatasaray, Polonya'nın Artego takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Gorzow/20.00/Priştine/22.00/Krasnoyarsk/15.30/Bydgoszcz/20.00)

ÖZEL HABER

1- Birçok ülkeden çevreciler "Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi"nde buluşacak

Dünyadan ve Türkiye'den doğaya ve çevreye duyarlı birçok katılımcı "Yarınları Kurtarmaya Bugünden Başla" temasıyla yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde bir araya gelecek

Zirvede, "Küresel Sorunlara Kentsel Çözümler: Şehirlerde Sıfır Atık", "Yerel Yönetimlerde Atık Yönetimi ve Finansmanı", "Döngüsel Ekonomide Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Kaynak Verimliliği" konuları ele alınacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"Türkiye'de çevre ve kalkınma alanında önemli bir yol kat edilmesini sağlayan Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılacak zirve, gün boyu sürecek çeşitli oturumlarla kaynakların daha verimli kullanılmasına, küresel ve Türkiye özelinde yapılabilecek çalışmaların değerlendirilmesine olanak sağlayacak"

(Ayşe Şensoy Boztepe/Ankara)

2- FETÖ şüphelisinden "kod sistematiği" itirafı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün, askeri okul mülakatlarında örgütsel "kod sistematiği" kullanarak TSK'ya sızmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli eski subay S.O, örgütün uyguladığı yönteme ilişkin itiraflarda bulundu

Etkin pişmanlıktan yararlanan eski subay S.O'un ifadesinden:

"Öğrenci alım mülakat komisyonunda görev aldım. Bu görevimi benden sorumlu örgüt abisi S.K'ya söyledim. Abi bana, 'Bu çok önemli bir konu, sana dönüş yapacağım' dedi. Bir sonraki görüşmemizde, aday öğrenci numaralarından ve kodlamalarından bahsederek hesaplama yöntemini öğretti. Aday öğrenci numarasının 2. ve 3. hanesinin toplamı 9, 10, 11 ve 12 olan adayların 'cemaatin' alınmasını istediği adaylar olduğunu söyledi"

"Benden sorumlu abi bana, 'Askeri personelin çocuklarının aday numaraları düşük olduğu için otomatik olarak elenecekledir' dedi. İstihbarat kurulunca bana bildirdiği elenecek adayları kontrol ettiğimde bana verilen eleme kodlamasına uyduğunu gördüm ve bu adayların 'Gülen cemaati'ne yakın olmadığı için kasıtlı elendiğini söyleyebilirim"

(Enes Can/İstanbul)

3- İkinci el otoda en çok tercih edilenler belli oldu

Eylülde ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası Volkswagen olarak kayıtlara geçti

Volkswagen'i Renault, Ford, Fiat, Opel, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Peugeot ve Toyota takip etti

İlk 3 markanın en çok tercih edilen modelleri sırasıyla Passat, Clio ve Focus oldu

Eylül ayında ikinci el online pazarda satılan araçların yüzde 70'i 1, 2 ve 3 yaş araçlardan oluştu

(Abdulselam Durdak/ İstanbul)

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Kaynak: AA