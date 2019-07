GÜNDEM / 30 Temmuz 2019

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan'daki resmi temaslarına devam edecek. (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, BTK'de "MEB Coğrafi Bilgi Sistemi Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yusufeli Yeniden Yerleşim Yeri" şantiyesinde incelemelerde bulunacak.

(Artvin/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Paraguay İş Forumu'na ve çalışma yemeğine katılacak.

(İstanbul/11.00/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, DP World Yarımca Limanı Demir Yolu Hattı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Kocaeli/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- TÜİK, temmuz ayı Ekonomik Güven Endeksi ile mayıs ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Bangkok) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nde, "Vekaletle Kurban Programı Gönüllü Uğurlama Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TRT'nin ev sahipliğinde düzenlenen "5. Global News Forum", Swissotel The Bosphorus'ta başlıyor.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye ile TRT World iş birliğinde düzenlenen "Uluslararası Koruma Altındaki Öğrencilerin Yüksek Öğrenimi Konferansı" Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de gerçekleştirilecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin tutuklanmalarına karar verilen Seydioğlu Baklava AŞ sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in, "kara ulaşım araçlarını kaçırmak veya alıkoymak", "mala zarar vermek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yirmişer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.

(İstanbul/09.30)

5- FETÖ davaları

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Konya'da FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi"ne yönelik operasyonda yakalanan 19'u tutuklu 45 sanık hakkında açılan dava görülecek.

(Konya/09.30)

SPOR

1- Audi Kupası futbol turnuvası Almanya'da başlayacak. Bayern Münih'in ev sahipliğinde, Allianz Arena'da düzenlenen turnuvanın ilk gününde Real Madrid-Tottenham, Bayern Münih-Fenerbahçe maçları oynanacak.

(Münih/19.00/21.30) (Fotoğraflı)

2- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/11.00/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları başlayacak.

4- UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu rövanş heyecanı 4 maçla başlayacak.

5- Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da sürüyor.

ÖZEL HABER

1- Türkiye'nin düzensiz göçle mücadele bilançosu

Türkiye'de 2016 yılından itibaren kara ve denizlerde alınan tedbirler ve yapılan operasyonlar sonucu 795 bin 875 düzensiz göçmen ile 18 bin 775 organizatör yakalandı. Organizatörlerden 4 bin 883'ü tutuklandı

Yılbaşından bu yana 177 bin 654 göçmen yakalanırken gözaltına alınan 4 bin 542 organizatörden 927'si tutuklanarak cezaevine konuldu

Türk polisinin yabancı muhataplarıyla iş birliği sonucu yabancı ülkelerde düzenlenen operasyonlarda 148 organizatör yakalandı

500 ile 7 bin avro arasında değişen ücretler karşılığında bulundukları ülkeden umuda yolculuklarına başlayan düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda 343 FETÖ, 249 PKK/KCK üyesi terörist yakalandı

(Sertaç Bulur/Ankara)

2- Merkez bankalarının rezervlerinde "altının" yükselişi sürüyor

Merkez bankaları, rezerv para ekonomilerinde meydana gelen dalgalanmalar ve artan belirsizlikler nedeniyle tuttukları rezervleri artırırken, altının rezervler içindeki payı da yükselmeye devam ediyor

Temmuz 2019 itibarıyla dünya genelinde merkez bankalarının altın rezervi 35 bin 212 ton seviyesinde bulunuyor

Gelişmekte olan ülke merkez bankalarının yüzde 11'i altın rezervlerini gelecek 12 ay içerisinde artırmak niyetinde olduklarını açıkladı

Geçen yıl gelişmekte olan ülke ekonomilerine ait merkez bankalarının yüzde 12'sinin altın almasıyla merkez bankalarının altın talebi 651 tona yükselerek uluslararası parasal sistemde şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı

Altın alımı ve yüksek oranda rezerv tutma eğiliminin rezerv para ekonomilerinde yaşanabilecek ekonomik risklerden kaynaklandığı belirtiliyor

(Murat Aslan/Zeynep Kahveci/İstanbul)

3- İlk 6 ay sadece anne sütü

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. İlke Mungan Akın:

"Bebekler için optimal beslenmenin, ilk 6 ay sadece anne sütünün verilmesiyle, daha sonra 2 yaşına kadar yeterli ve uygun tamamlayıcı besinlerle birlikte anne sütüne devam edilmesiyle mümkündür. Anne sütü, bebek beslenmesinde yeri doldurulamayan ideal, özgün ve doğal bir besindir. Anne sütü bileşiminin en önemli özelliği, bebeğin gebelik haftasına, doğum ağırlığına ve ayına uygun değişim göstermesidir"

"Küresel ölçekte, maalesef 6 aydan küçük bebeklerin sadece yüzde 43'ü anne sütüyle beslenmektedir. Hiç emzirilmeyen bebeklerin ölüm olasılığı yalnızca anne sütüyle beslenenlere göre 14 kat fazladır. Emzirmeye başlanması ne kadar gecikirse çocuğun ilk 1 ayda ölme riski artmaktadır"

(Hatice Şenses/İstanbul)

***

