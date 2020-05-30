GÜNDEM / 30 Mayıs 2020
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GÜNDEM / 30 Mayıs 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karşıyaka, Çatalçeşme, Mustafa Paşa, Aksaray, Bizmişen ve Sürsürü mahalleleri şantiye sahasında incelemede bulunacak, koordinasyon toplantısına iştirak edecek.

GÜNDEM / 30 Mayıs 2020
30.05.2020 08:59 | Son Güncelleme: 30.05.2020 08:59

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karşıyaka, Çatalçeşme, Mustafa Paşa, Aksaray, Bizmişen ve Sürsürü mahalleleri şantiye sahasında incelemede bulunacak, koordinasyon toplantısına iştirak edecek.

(Elazığ/11.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Sakarya'da 4 ayda üretilen 72 bin 116 aracın yüzde 84,8'i ihraç edildi

"Otomotiv şehri" Sakarya'da yılın ilk 4 aylık döneminde üretilen 72 bin 116 aracın 61 bin 156'sı ihraç edilerek ülkeye 1 milyar 222 milyon 611 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş yaşanan kentte, ocak-nisan döneminde günde üretilen 589 araçtan 505'i yurt dışına satıldı

(Onur Orhan/Sakarya)

2- Gıda israfını önlemek için "meyve-sebzeleri ayrı saklayın" önerisi

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Gıdanı Koru Kampanyası kapsamında tüketicilerin gıda israfı konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacak

Buna göre, etilen gazı salgılayan elma, kayısı, üzüm, şeftali, nektar, kavun, incir gibi meyveler, bu gazdan etkilenen muz, armut, erik, domates, lahana, havuç, salatalık ve taze fasulyeden ayrı muhafaza edilmeli

Gıdalar, kiler veya dolaplarda yerden ve eğer mümkünse duvardan 15 santimetre uzaklıkta depolanmalı

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- Geçen yıl 78 milyar Türk lirası "duman" oldu

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2019 yılında Türkiye'de 119,7 milyar adet sigara satışı gerçekleştirilirken tiryakilerin cebinden yaklaşık 78 milyar lira çıktı

Küresel tütün salgını, önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alırken dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep oluyor. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımından, 1,2 milyonu pasif etkilenime maruz kalmaktan kaynaklanıyor

Sigarayı bırakmak isteyenlere destek olmak amacıyla kurulan "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı" günlük ortalama 4 bin çağrıya yanıt veriyor

(Duygu Yener/Ankara)

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Kaynak: AA

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