GÜNDEM / 30 Mart 2020
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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Kırıkkale, Güncel

GÜNDEM / 30 Mart 2020

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak.

30.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:02
GÜNDEM / 30 Mart 2020

6 Nisan 1920

1- Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- MEB, "N95" standardında maske makinesi üretecek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:

"Maskeyi yapabilecek makine üretimi için İstanbul, Bursa ve Hatay'ı pilot iller olarak seçtik. Ar-Ge çalışmaları başarılı bir şekilde ilerliyor"

"Özellikle Hatay'daki arkadaşlarımız, çok iyi mesafe aldılar. Nisan ayında ilk üretimi gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

(Selma Kasap/Ankara)

2- 47 trilyon dolara ulaşan hanehalkı borcunu koronavirüs artıracak

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) raporuna göre, küresel hanehalkı borcu 2007'den Eylül 2019'a kadar 12 trilyon dolar artarak 47 trilyon dolar ile rekor seviyeye ulaşırken, küresel GSYH'nin de yüzde 60'ına karşılık geldi

Hanehalkı borcu, Çin ve Lübnan'da GSYH'nin yüzde 55'ine, Polonya ve BAE'de yüzde 22'sine, Rusya'da ise yüzde 18'ine karşılık geliyor

Türkiye'de 2013'ten itibaren düşüş eğiliminde hareket eden hanehalkı borcu, GSYH'nin yüzde 14'üne karşılık geliyor

IIF raporunda, koronavirüs krizinin küresel hanehalkı borç yükünü ağırlaştıracağı belirtilerek, yaşanacak büyük iş kayıpları nedeniyle hanehalkı harcanabilir gelirinde öngörülen düşüşün, bu yıl borç oranlarını en yüksek seviyeye getireceği vurgulandı

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

3- Baba oğul ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

Türk Kızılay ile Yeşilay'ın Kırıkkale şube başkanlıklarını yapan baba ve oğlu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırmak için yoğun mesai harcıyor

Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İşler:

"Oğlumla yapmak çok güzel bir şey. Sevdiğimiz bir şeyi çocuklarımızda da görmek ayrıca mutlu ediyor"

Yeşilay Kırıkkale Şube Başkanı Muhammet Erkam İşler:

"Bu konuda bize örnek babamız var. Sivil toplum kuruluşunda gönüllü olmayı kendisinden öğrendik"

(Muhammet Fatih Gökmen/Kırıkkale)

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Kaynak: AA

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