GÜNDEM / 30 Eylül 2021

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat'ı kabul edecek, Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 4. Yasama Yılı değerlendirme toplantısı yapacak, "100. Yılında Evrensel Boyutlarıyla İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Kongresi"nin kapanışında konuşacak, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/11.00/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düzenleyeceği "CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi"ne katılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadın Kooperatifleri İç Anadolu Bölgesi Buluşması'na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Swissotel İstanbul Bosphorus'ta, iki bakanlık arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü" toplantısına katılacak.

Bakan Ersoy, AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür Birim Başkanlığının İstanbul CVK Bosphorus'da düzenleyeceği programda turizmcilerle bir araya gelecek.

(İstanbul/11.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Meral Akşener'i ziyaret edecek.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, METAL EXPO Konferansı-Yeşil Mutabakatı Çalıştayı programına katılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İklim Değişikliklerinin Bitkisel Üretime Etkileri Toplantısı'na katılacak, pamuk ve nar hasadına iştirak edecek, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunacak.

(Adana/09.45-18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kalecik ilçesinde Tarihi Develioğlu Köprüsü'nde incelemelerde bulunacak, Akyurt ilçesinde kavşak açılışı yapacak ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.

(Ankara/08.30-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı dış ticaret istatistikleri ile bu yılın ocak-haziran dönemine ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyatlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pre-Cop Bakanlar Toplantısı'na ve katılımcı bakanların İklim İçin Gençlik Etkinliği kapsamında gençlerin sorularını yanıtlayacağı programa katılacak.

(Milano) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat'la ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, TOBB Türkiye Yükseköğretim Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi gruplarında 2. hafta maçları yapılacak. D Grubu'nda Fenerbahçe, Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek; E Grubu'nda Galatasaray deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.45/Marsilya/22.00) (Fotoğraflı)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu mücadelesi 5 maçla tamamlanacak.

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu başlayacak; Anadolu Efes deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Madrid/21.45) (Fotoğraflı)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanşlarında Hatayspor, İsrail'in Elitzur Holon takımıyla, Elazığ İl Özel İdare de Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Hatay/Elazığ/18.30) (Fotoğraflı)

5- AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar'da grup maçları tamamlanacak. A Grubu'nda PTT-Bolu Belediyespor ve Türk Hava Yolları-Yeşilyurt, B Grubu'nda Karayolları-Mert Grup Sigorta ve Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray HDI Sigorta, C Grubu'nda Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Bursa/12.00/14.30/İzmir/12.00/15.00/Ankara/12.00/14.30) (Fotoğraflı)

6- 2022 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nın kura çekimi yapılacak, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli olacak.

(Moskova/18.00)

ÖZEL HABER

1- Suyun rotası Şura ile belirlenecek

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı:

"Suyu kullanan tüm paydaşların daha verimli ve etkin yararlanması için orta ve uzun vadede alınması gereken tedbirler belirlenecek"

"Su Şurası'nın akabinde de Su Kanunu yasalaşacaktır diye ümit ediyoruz. Böylelikle içinde su olan bir kanun Cumhuriyet tarihinde ilk kez yasalaşmış olacak"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

2- Uydu takibindeki "Caretta Tuba" iki yılda 7 ülkeye uğradı, 12 bin kilometre yol yaptı

Muğla Dalyan'daki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezinden uydu takip cihazı takılarak 2 yıl önce doğal yaşam alanına bırakılan deniz kaplumbağası "Caretta Tuba", Yunanistan, İtalya, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Karadağ, Hırvatistan ve Malta kıyılarına uğradı

DEKAMER Bilimsel Koordinatörü Doğan Sözbilen:

"Caretta Tuba, haritadan 5 milyondan fazla görüntülendi ve izlendi. Hem bizim yaptığımız çalışmalara hem deniz kaplumbağalarına ilginin olması açısından Tuba güzel bir elçi oldu"

"Tuba, açık denizde kalmayı tercih ediyor. Malta açıklarında, Adriyatik Denizi'nde açıkta yaşıyor. Dönüşünü de izlersek keyifli bir çalışma olacak"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

3- İstanbul Medeniyet Üniversitesi "dünyanın en iyi üniversiteleri" arasında

Rektör Prof. Dr. Gülfettin Çelik:

"Dünyadaki ilk 1000 üniversite sıralaması denildiğinde bu endeks THE (Dünya Üniversiteler Sıralaması) akla gelir. Biz bu yıl itibarıyla 11 bin küsur üniversitenin sıralamaya alındığı endekste ilk 1000 içinde yer almış olduk. Özellikle bir kategoride, öğretim üyelerimizin ürünlerinin atıf alma alanında dünyada 487. sırada konumlandık. Bu, bugün elde ettiğimiz derecenin gelecekte çok daha etkinlik oluşturacağının bir göstergesi"

"Bu sıralamalar bir ölçek, bir göstergedir. Dünya çapında beş kategorinin tamamında ilk aşamada ilk 500'de yer edinip bunda kalıcı olmayı hedefliyoruz"

(Andaç Hongur Erpehlivan/İstanbul)

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