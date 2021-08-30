GÜNDEM / 30 Ağustos 2021
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GÜNDEM / 30 Ağustos 2021

GÜNDEM / 30 Ağustos 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

6 Nisan 1920

1- Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek.

Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni ile Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programlar ile Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni ve Kara Harp Okulu'ndaki törende yer alacak.

(Ankara/11.00/12.30/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele almasının ardından gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/09.00-14.03) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na Japonya'da devam edilecek.

Yüzmede Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, masa tenisinde Abdullah Öztürk finalde yarışacak; okçulukta Nihat Türkmenoğlu, Bahattin Hekimoğlu müsabakalara çıkacak; Golbol Kadın Milli Takımı, ABD'yle, Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı da Japonya'yla karşılaşacak.

(Tokyo/09.00/15.30) (Fotoğraflı)

3- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da Karadağ, 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Cebelitarık ve 7 Eylül Salı günü Amsterdam'da Hollanda ile oynayacağı maçların hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynayacağı Belçika ve İskoçya maçlarının hazırlıklarına Fenerbahçe Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayacak, basına açık yapılacak antrenman öncesi teknik direktör Tolunay Kafkas ve 2 oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(Düzce/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- İstanbul polisi uyuşturucu satıcılarına geçit vermedi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerce 8 aylık süreçte uyuşturucu ticaretine yönelik 28 bin 752 operasyon ve uygulama gerçekleştirildi

Kent genelinde 3 milyon 911 bin 673 uyuşturucu hap ve 3 ton 83 kilo 958 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği çalışmalarda gözaltına alınan 36 bin 126 şüpheliden 4 bin 187'si tutuklandı

(Halil Demir/İstanbul)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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