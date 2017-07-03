Gündem / 3 Temmuz 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da, Kınalıada Korveti (4. Milgem) Denize İndirme ve İstanbul Fırkateyni (5. Milgem) İnşaa Başlangıç Töreni'ne katılacak.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da, Kınalıada Korveti (4. Milgem) Denize İndirme ve İstanbul Fırkateyni (5. Milgem) İnşaa Başlangıç Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imza törenine katılacak, Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara 11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne, Eşme Çobanlar mevkisinden devam ediyor.
(Kocaeli) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, IFAD'ın Ankara'da Türkiye Ülke Ofisi açmasına ilişkin Türkiye-IFAD Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nın imza törenine, FAO-Türkiye Ortaklık Programının İkinci Safhası'nın tanıtım etkinliğine ve FAO-Türkiye Ortaklık Programının İlk Safhasına İlişkin Fotoğraf Sergisi'nin açılışına katılacak.
(Roma) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla, verilen bir günlük aranın ardından altıncı gününde İsviçre'de devam edecek.
Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet temsil ediyor.?
(Crans-Montana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
(Riyad)
KÜLTÜR SANAT
1- Sinema sanatçısı Kemal Sunal, vefatının 17'nci yılında, Zincirlikuyu'daki kabri başında anılacak.
(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen, amatör futbolun Avrupa'daki en iyi 8 takımının mücadele ettiği UEFA Bölgeler Kupası (UEFA Regions Cup) Finalleri İstanbul'da sürüyor.
Türkiye'yi temsil eden İstanbul Bölge Karması, A Grubu'ndaki ikinci maçında Hırvatistan temsilcisi Zagreb ile TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde karşılaşacak.
(İstanbul/18.15) (Fotoğraflı)
2- Avrupa 17 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası Konya'da başlayacak.
Türkiye, 1. Grup'taki ilk maçında Finlandiya ile karşılaşacak.
(Konya/19.00) (Fotoğraflı)
3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo müsabakaları İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak. (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- Tüketicinin "elektrik açma-kapama bedeli" zaferi
Yeni taşındığı eve gelen elektrik faturasındaki "açma-kapama bedeline" itiraz eden tüketiciyi mahkeme haklı buldu
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin:
"Bu karardan sonra tüketici geriye dönük 10 yıl için hakem heyetine başvurarak ödediği bu bedeli geri alabilir"
(Esma Küçükşahin / Kayseri)
2- ANALİZ - ABD'nin sağlık sigortası açmazı
ABD'de "yılan hikayesine" dönen yeni sağlık sigortası reformu, ülkenin karmaşık ve verimsiz sağlık sistemini tamir etmenin hiç de kolay olmadığını ortaya koydu
Hem Beyaz Saray'ın hem de Kongre'nin kontrolünü ele geçiren Cumhuriyetçi Parti, iptali için 7 yıldır durmaksızın uğraştığı Obamacare'e henüz başarılı bir alternatif üretebilmiş değil
Ülkenin sağlık reformu açmazı, siyasetçilerin pahalı ve verimsiz sağlık sistemini düzeltmekten ziyade ideolojik farklılıklara odaklanması nedeniyle uzun süre çözülmeyebilir
(Gülbin Yıldırım/Washington)
3- "Bir beşik de sen al" kampanyası
Suriye'de iç savaşın gölgesinde yaşayan ve imkansızlıklar içerisinde karton sebze kutularında hayatta kalma mücadelesi veren bebekler için başlatılan "Bir beşik de sen al" kampanyası çerçevesinde hayırseverlerce gönderilen 200'e yakın beşik, binlerce bebek bezi, yüzlerce kutu bebek maması ve oyuncaklar, Suriye'deki İğde Kampı'nda ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesindeki DEAŞ zulmünden kaçan Türkmenlerin sığındığı kampta kalanlar, kendilerine yardım eli uzatan Türkiye'ye ve hayırseverlere dua etti
Sosyal medya platformları aracılığıyla kampanyayı başlatan TRT'nin savaş muhabiri Elif Akkuş:
"Sadece beşik için harekete geçmiştik, iyi kalpli yardımsever insanların sayesinde o bebekler için daha fazlasını topladık. Yeterli mi, değil ama bildiğim tek şey bu yardımsever insanlar sayesinde o bebekler artık sebze kutularında değil beşiklerde uyuyacaklar. O bebekler de belki hiç tanımayacakları bu yardımsever insanlar sayesinde hayata daha fazla tutunabilecek"
(Kaan Bozdoğan/İstanbul)
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