GÜNDEM / 3 Ocak 2020

03.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık'ta 2019 yılı dış ticaret değerlendirme toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bağdat/Tahran/Washington/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Irak'taki ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen protesto gösterilerinin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki hükümet karşıtı protestolar izleniyor.

(Hong Kong) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin ikisi er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada kararın açıklanması bekleniyor.

(İstanbul/11.00)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenleyeceği basın toplantısında sezonun ilk yarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Toplantıda MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan da sunum gerçekleştirecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde ilk yarının sonu olan 17. hafta maçında Anadolu Efes, Rusya temsilcisi Khimki'yi Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol maçıyla başlayacak.

(Adana/18.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ekonomi değerlendirmesi:

"Yüzde 12 çok yüksek bir faiz oranı hala. İnşallah bunu 2020'de aynı ciddiyetle devam ettireceğiz, tek haneye mutlak şekilde ineceğiz"

"Enflasyonda 8,5 hedefimiz var, sonrasında da aşama aşama 2023'te yüzde 5'in altına inmeyi hedefliyoruz"

"İnşallah tarımdaki gelişmeyi göreceksiniz. Tarımda toplulaştırma ve sulamaya özellikle önem vermek istiyoruz. Yerelde kullanılamayan arazilerin tekrar birleştirilip işletilmesini istiyoruz"

"Hangi sorun gelirse gelsin Türkiye olarak biz şunu öğrendik, biz sorun ne kadar büyük olursa olsun sorun varsa çözümü de vardır. Adı krizmiş, bilmem neymiş bizi korkutan şu anda hiçbir şey kalmadı. Hepsinin üstesinden gelebileceğine inanan bir ekip var, bir lider var"

(Barış Gündoğan/Ankara)

2- BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: "2020, sektör açısından canlanma ve yükseliş dönemi olacak"

"2020'de yatırımların ve ihracatın artış gösterdiği, turizm başta olmak üzere hizmet sektöründeki olumlu gelişmelerin yaşandığı ve böylece istihdamın artış gösterdiği bir yıl olacağını bekliyoruz"

"Son bir yıllık dönemde, Türk Bankacılık Sistemi, özellikle Ağustos 2018'de karşılaşılan dalgalanmalara karşı sermaye ve likidite yeterliliği açısından dayanıklılığını kanıtladı"

"2016'da turizm şirketlerini yaşatmak için bir kısım düzenlemelerimizde esnetmeler olmasaydı, izleyen yıllarda güçlü ve sağlıklı büyüme sağlanması bir yana, bugün geldiğimiz noktada bu kadar turisti ağırlayacak tesis bulamakta zorlanabilirdik"

"Ekonomik iyileşme, banka bilançolarında daha kaliteli aktif yapısı, daha güçlü sermaye ve sürdürülebilir karlılığa destek olacak"

"2020'de sektörün Takibe Dönüşüm Oranı'nın azalarak tarihsel seviyelere doğru yakınsayacağını bekliyorum"

"Yatırımcılar açısından cazibesini korumaya devam eden bankacılık sektörümüze yeni kuruluş ve faaliyet izni için gelen başvurular önümüzdeki yıl da kurumumuz tarafından değerlendirilmeye devam edecek"

(Murat Birinci/İstanbul)

3- Göbeklitepe 2019'da rekora koştu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, 2019'da 412 bin 378 kişiyi ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesinin ardından yoğun ilgi gören Göbeklitepe, geçen yıl 63 bin 415 kişiyle en çok ekim ayında ziyaret edildi

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rahime Yaşar:

"2018 yılında başlayan kültür turu talepleri 2019'da tavan yaptı ve bu Şanlıurfa ve bölgeye inanılmaz bir katkı sağladı"

(Müslüm Etgü/Şanlıurfa)

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Kaynak: AA