GÜNDEM / 3 Mayıs 2021
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GÜNDEM / 3 Mayıs 2021

GÜNDEM / 3 Mayıs 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde, MYK toplantısına başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde, MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans aracılığıyla toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği ve Sultan 1. Murad Devlet Hastanesi'ni ziyaret edecek, il değerlendirme toplantılarına katılacak, basın toplantısı düzenleyecek.

(Edirne/11.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli tahvili yeniden ihraç edecek.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 39. haftası Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü, Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor ve Gaziantep-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/16.00/20.30/Malatya/16.00/Gaziantep/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 5. ve son maçında Galatasaray ile Nesibe Aydın, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso'dan Türkiye ekonomisine övgü:

"Türkiye'nin çok geniş ve güçlü bir tüketici temeline sahip olması ve hızlıca yeniden büyüme kapasitesi, ekonomisinin direnç unsurları arasında yer alıyor"

"Bizim için en cesaret verici olan şey, Türkiye'de özel sektörün son derece dinamik olması"

"Türkiye, en büyük faaliyetimizin olduğu ülke konumunda. 2020 yılında Türkiye'ye 1,7 milyar avroluk yatırım gerçekleştirdik. Türkiye'de faaliyete başladığımız günden bu yana toplam 13 milyar avroluk yatırım yaptık. Bu çok büyük bir yatırım"

(Gökhan Kurtaran/Londra)

2- Penta Teknoloji, dijital dönüşümün hızından güç alıyor

Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik:

"Pandemi sebebiyle hızlanan dijital dönüşümün bizim dağıtımını yaptığımız teknoloji ürünleri pazarında gelecekte bir büyüme potansiyeli taşıdığını ve bu açıdan dijital dönüşümün paralelinde şirket olarak bizim de güçleneceğimizi öngörüyoruz"

"Dağıtımını yaptığımız 40'tan fazla küresel ve yerli teknoloji markasıyla 2020'de yaklaşık 30 bin ayrı noktaya 1,3 milyonun üzerinde paket teslimatı gerçekleştirdik. Siparişlerin yüzde 90'a yakınını bir gün içinde müşterilerimize ulaştırdık"

(Musab Turan/İstanbul)

3- GRAFİKLİ - Terör örgütü DEAŞ'a nisan darbesi

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye'de geçen ayki operasyonlarda 145 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilerden 21'i tutuklandı, bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli işlemleri sürüyor

Tutuklananlar arasında "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan kadın terörist de bulunuyor

(Volkan Kaşik/Malatya)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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