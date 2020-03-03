GÜNDEM / 3 Mart 2020

03.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında Genel Kurulda İdlib'deki gelişmelere ilişkin kapalı oturum gerçekleştirilecek.

Oturuma Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katılacak.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

3- CHP, HDP, İYİ Parti ve MHP TBMM Grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/13.30/12.45/09.45/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- İdlib'deki saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kadıköy'de 31 Mart 2019'daki yerel seçimde sandıklarda usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan sandık başkanı ve üyelerinden oluşan 5 kişinin "görevi ihmal" suçundan birer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.

(İstanbul/10.00)

4- FETÖ davaları

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı dava Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Elazığ ile Van'ın Başkale ilçesindeki depremlerin ardından yürütülen çalışmalar izleniyor.

(Elazığ/Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Lider Ülke Türkiye Genç Gönüllüler Buluşması'na katılacak.

(Ankara/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Trabzon/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası karşılaşmaları Adana'da başlayacak.

Adana Atatürk Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk gününde çeyrek final müsabakalarında Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi karşı karşıya gelecek.

(Adana/17.30/20.30) (Fotoğraflı)

4- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu 6. ve son hafta maçında G Grubu'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Litvanya temsilcisi Rytas ile deplasmanda karşılaşacak.

(Vilnius/20.00)

5- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Teksüt Bandırma, Çekya temsilcisi ERA Nymburk'a konuk olacak.

(Prag/21.00)

6- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yla karşılaşacak.

(Moskova/19.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş Aygaz ile Güneysuspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

ÖZEL HABER

1- Koronavirüsün ilk 400 vakasında 15 yaş altı hasta yok

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Sait Buğdacı:

"Çin'deki ilk 400 vakanın tıbbi bilgileri bilimsel dergilerde yayımlandı. En önemli sürpriz, koronavirüsün 15 yaş altında hemen hiç görülmemiş olmasıydı ancak bu, çocukları korumayacağımız anlamına gelmemelidir."

"Virüs akciğer hücrelerine ACE2 reseptörünü kullanarak girmektedir. Bu reseptörü bloke eden ilaçlar da alternatif olabilir. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir"

(Kenan Irtak/İstanbul)

2- Okullarda devamsızlık oranları azaldı

Meslek liselerinde 2018'de 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranı yüzde 44 iken 2019'da bu oran yüzde 40,72'ye düştü

İmam hatip liselerinde 2018'de yüzde 36 olan devamsızlık oranı geçen yıl yüzde 29,79'a geriledi

(Yıldız Aktaş-Ankara)

3- Kadın kahramanların bez bebekleri kız çocuklarına ilham veriyor

Tarihin ilk barış antlaşması Kadeş'te imzası olan Hitit Kraliçesi Puduhepa ve NASA'da görev yapan ilk Türk kadın astrofizikçi Dilhan Ege Eryurt'tan esinlenilerek üretilen bez bebeklerin satışından elde edilen gelir, TOÇEV aracılığıyla kız çocuklarının eğitimine harcanıyor

Kostümleri ünlü modacılar Arzu Kaprol ve Zeynep Tosun tarafından hazırlanan bez bebeklerin üretimini Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan kadınlar yapıyor

Puduhepa ve Kız Kardeşleri Kurucusu Renan Tan Tavukçuoğlu:

"Kız çocuklarının büyürken plastik ve sentetik mesajları olan bebekler yerine, Anadolu'da gerçekten yaşayıp başarılı olmuş kadınların hikayelerinden ilham almalarını istedik"

(Güç Gönel Sağıroğlu/İstanbul)

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Kaynak: AA