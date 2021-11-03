GÜNDEM / 3 Kasım 2021

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile güven mektubu sunacak Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis, Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani, Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar ve Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.45/15.30/16.15/17.00/17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova'nın Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov'u ile MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve beraberindeki heyeti ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/15.00/15.45/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yerköy Sekili Çiftçi Buluşması'na katılacak, Ahmet Şakir Ergin Aşk Vakfı'nı ziyaret edecek, muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu, Un Pazarı esnaf ziyaretinin ardından Engelsiz Yaşam Buluşması'na iştirak edecek, Yerköy Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Yozgat/10.00/11.30/12.00/14.15/15.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

HDP ve İYİ Partinin TBMM Grup toplantıları yapılacak.

Genel Kurulda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/12.30/10.30/14.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü 2021- 2022 Kışla Mücadele Sezonuna Hazırlık ve Yol Bakım Araçlarının Hizmete Alım Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesinin faiz kararını duyuracak.

(Washington/21.00)

GÜNCEL

1- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ardahan Valisi, milletvekili, ilçe belediye başkanlarından oluşan heyetle bir araya gelerek, kente yapılacak gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Lizbon/23.00) (Fotoğraflı)

3- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takımdan bir futbolcu, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla oynayacakları maça ilişkin Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını tesislerde yapacak.

(İstanbul/16.15/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü deplasmanda Belçika'nın Royal Antwerp takımıyla oynayacakları karşılaşmaya ilişkin Bosuil Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını da statta yapacak.

(Anvers/20.30/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

6- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Darüşşafaka, İtalya'nın Happy Casa Brindisi takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

7- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Karadağ'ın Mornar Bar takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Bar/21.00)

8- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda İspanya'nın Spar Girona takımıyla karşılaşacak.

(Girona/22.15)

9- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda deplasmanda A Grubu'nda Hatayspor, Rusya'nın WBC Enisey, B Grubu'nda Elazığ İl Özel İdaresi, Macaristan'ın Uni Györ takımıyla karşılaşacak; F Grubu'nda OGM Ormanspor, Rusya'nın Nika Syktyvkar takımını, C Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Belarus'un Horizont ekibini, D Grubu'nda Bellona Kayseri Basketbol, kupadaki diğer Türk temsilci Nesibe Aydın'ı konuk edecek.

(Krasnoyarsk/15.00/Györ/20.00Ankara/16.00/Mersin/Kayseri/18.00) (Fotoğraflı)

10- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası eleme turunun rövanşında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Norveç'in BK Tromso takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Tromso/21.00)

11- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki ilk maçında Kosova'yı konuk edecek.

(Eskişehir/18.00) (Fotoğraflı)

12- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftası 2 maçla tamamlanacak. (Fotoğraflı)

13- Türkiye Boks, Bisiklet ve Badminton Federasyonlarının olağan genel kurul toplantıları yapılacak.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Ara tatil taleplerindeki artış turizme doping olacak

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya:

"Son bir haftadır ara tatile yönelik taleplerde belirgin bir artış var. Önümüzdeki 2 hafta boyunca da bu taleplerin artacağını söylemek mümkün. Uzayan sezon dolayısıyla taleplerin yoğunlaşması, otellerin de müsaitliklerinin giderek azalması nedeniyle tatilcilerin seyahat acenteleri üzerinden rezervasyon yaptırmak noktasında erken davranmaları önem taşıyor"

"Ara tatiller için en büyük talebin 4 ve 5 gecelik konaklamalı tatil paketlerine olduğunu görüyoruz. Ayrıca, 2 ve 3 gece konaklamalı kısa tur programları da ilgi görüyor"

"Özellikle Kapadokya bölgesi ön plana çıktı. Sapanca, Abant gibi büyük kentlere yakın bölgelerin yanı sıra sezonun uzaması ve havaların da iyi olması nedeniyle Akdeniz ve Ege bölgelerine olan talebin de fazla olduğunu gözlemliyoruz. Yurt dışı seyahatlerinde ise öncelikle Kıbrıs talebinin yüksek seyir izlediği görülüyor. Dubai ve Balkan turları da tercihler arasında yer alıyor"

"Turizm hareketlerinin seyri beklentilerimize uygun bir şekilde gelişti. 2021 yılını yaklaşık 24 milyon yabancı ziyaretçi sayısı ve 20 milyar doları aşkın bir turizm geliri ile kapatmayı hedefliyoruz"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

2- Nesli tükenme tehlikesi altındaki kelebekler için tropikal çiftlik kurdu

Yurt dışındaki örneklerinden esinlenerek Beykoz'da hayata geçirdiği çiftlikte 800 kadar kelebeği yılda yaklaşık 200 bin ziyaretçiyle buluşturan Çiğdem Ünlü, kelebek neslinin devamına katkıda bulunuyor

Kelebek Çiftliği kurucusu Ünlü:

"Kelebeklerin nesli hızla tükeniyor. Sebebi maalesef biz insanlar. Doğaya verdiğimiz zararlarla onların doğasını ve yaşam alanlarını yok ediyoruz"

"Bu noktada yapılabilecek en önemli davranış toplum bilinci oluşturmaktır. Toplum bilincini oluşturmak için de eğitimlere ihtiyaç var"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul)

3- İŞKUR, bu yıl 10 bin kişiyi yurt dışında iş sahibi yaptı

Yurt dışı istihdamında 2 bin 38 kişiyle Almanya ilk sırada gelirken, Almanya'yı 964 kişiyle Sırbistan, 727 kişiyle Katar, 670 kişiyle Irak, 601 kişiyle de Özbekistan izledi

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 7 bin 600 kişinin yurt dışı hizmet akitlerini onaylayan İŞKUR'un bu yılın aynı döneminde yurt dışı istihdamı yüzde 35 arttı

(Özcan Yıldırım/Ankara)

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AA - Son Dakika Haberleri

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