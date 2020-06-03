GÜNDEM / 3 Haziran 2020
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GÜNDEM / 3 Haziran 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı ayrı ayrı kabul edecek, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

GÜNDEM / 3 Haziran 2020
03.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 03.06.2020 08:59

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı ayrı ayrı kabul edecek, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.15/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD'ın "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kovid-19 salgınıyla mücadelede etkin rol oynayan yurtlarla ilgili istatistiki bilgileri kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulunda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

3- TBMM Adalet Komisyonunda, 2. Yargı Paketi'ni içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor.

(Minneapolis/Washington/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- YKS'ye girecek adaylar için üniversite tanıtımları dijital ortamlara taşındı

Üniversiteler, 27-28 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ter dökecek adaylar için bölüm, fakülte ve meslek seçimlerine ilişkin tanıtımlarını internet ve sosyal medya üzerinden yapmaya başladı

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök:

"Drone görüntülerinden oluşturulacak bir video ile canlı kampüs turu yapabilecekleri bir sunum yayınlamayı planlıyoruz. Eminim ki ülkemizin farklı şehirlerindeki üniversite adayı öğrencilerimiz, dünyanın en güzel kampüslerinden birine sahip ODTÜ'yü büyük bir keyifle izleyecekler"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş:

"Tanıtımlarımızda fakültelerin 1 dakikalık tanıtım filmleri veya görselleri sunuluyor. Moderatör eşliğinde dekanlar sunum gerçekleştiriyor ve gelen soruları yanıtlıyor"

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen:

"Üniversitenin her bölümünden öğretim elemanlarıyla gerçekleştirilecek canlı sunumlar, aday öğrencilerin meslek ve üniversite tercihlerine ışık tutacak"

(Selma Kasap/Ankara)

2- DMO'dan katalog yöntemiyle şeffaf ve tasarruflu satın alma

Devlet Malzeme Ofisi, katalog yöntemiyle tedarik sistemi sayesinde kamu kurumlarına elektronik sipariş imkanı sunarak, kamuda elektronik ticaretin öncülüğünü yapıyor

Günlük hayattaki e-ticaret yöntemine benzeyen bu tedarik sistemi, hızlı, şeffaf ve tasarruf etkin satın alma imkanı sağlıyor

Bu sisteme, kamuoyuna açık duyurularla ilan edilen ve yeterli kriterleri sağlayabilen her firma dahil olabiliyor

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- GRAFİKLİ - YPG/PKK'ya mayısta ağır darbe

Yurt içi ve dışında teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, geçen ay düzenledikleri başarılı operasyonlarda 70 teröristi etkisiz hale getirerek terör örgütü YPG/PKK'ya ağır darbe vurdu

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan, 500 bin liraya kadar ödülle aranan örgütün sözde Ağrı Dağı grup sorumlusu "Piro Serhat" kod adlı Özer İnce, "Ağrı Dağı Genel Sorumlusu" Nevzat Pirbudak ile "Mahsum" kod adlı Mehmet Fatih Demir de bulunuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Mayıs'ta Siirt'teki Herekol Dağı'nda, biri sözde sorumlu, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece örgütün buradaki sözde karargahının çöktüğünü bildirdi

(Yunus Okur/Erzurum)

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Kaynak: AA

Güncel Manşet

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