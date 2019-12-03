GÜNDEM / 3 Aralık 2019

03.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareket edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Erdoğan, Türkiye-İngiltere-Almanya-Fransa Dörtlü Suriye Zirvesi'ne katılacak.

Kraliçe II. Elizabeth tarafından heyetler onuruna Buckingham Sarayı'nda verilecek resepsiyona iştirak edecek Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından liderler ve eşleri onuruna Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenecek akşam yemeğine katılacak.

(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP, HDP ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/13.30/12.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, The Green Park Hotel'de düzenlenen "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" programına katılacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliğe, Büyükşehir Belediyesine ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen "Sanata Engel Yok: En Özel Öğrenciler, Eserler, Etkinlikler Sergisi" ile Şerife Bacı Özel Eğitim Anaokulu açılışlarına iştirak edecek.

(Bursa/10.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbekistan-Türkiye Sağlık Bakanlıkları arasında sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik "Niyet Beyanı" ile 11 anlaşmanın imza törenlerine katılacak, hastane ziyaretinde bulunacak, Özbekistan Başbakanı Abdulla Nigmatovich Aripov ile görüşecek.

(Taşkent) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Dünya Engelliler Günü" nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sevgi Engel Tanımaz" etkinliğine katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- TÜİK, kasım ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireyleri temsilen bazı engelli öğrenciler ile YÖK'te bir araya gelecek.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türk Konseyi ülkelerinin gençlik alanında etkin iş birliğini sağlamak ve ortak değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da başlayacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmaları izleniyor.

(Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçlarında Fatih Karagümrük-Göztepe, Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe-İstanbulspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü, Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/13.00/18.30/20.45/Malatya/14.30/Antalya/16.30) (Fotoğraflı)

2- Voleybolda Çin'in Shaoxing kentindeki FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonasının ilk gününde B Grubu'nda VakıfBank ile Brezilya ekibi Dentil Praia karşılaşıyor.

(Shaoxing/09.00)

3- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında B Grubu'nda Bandırma Teksüt, Fransa temsilcisi EB Pau-Lacq-Orthez'e konuk olacak. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, aynı ülkeden JDA Dijon'u ağırlayacak.

(Pau/22.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybolda CEV Kadınlar Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Türk Hava Yolları, İspanya temsilcisi Ibsa CV CCO 7 Palmas'ı konuk edecek.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Engelli çocukların hayal dünyaları okurla buluşacak

Doğuştan engelleri nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan 11 yaşındaki Efe Tüylü ile 12 yaşındaki Kaan Koçdemir'in kaleminden çıkan ve animasyonlaştırılan hikayeler, yakında kitap haline getirilecek

Okuyucular hikayelerde, engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları problemlerden hayvan sevgisine, toplumsal sorunlardan farkındalık projelerinin önemine kadar birçok sosyal mesajla karşılaşacak

Doğuştan serebral palsili Efe Tüylü:

"Kitabımı okurlarla buluşturacağım için heyecanlıyım ve gururluyum. Kitabımı imzalı bir şekilde arkadaşlarıma ve öğretmenlerime dağıtacağım"

Doğuştan kelebek ve cam kemik hastası Kaan Koçdemir:

"İleride de bunu yürütmeyi planlıyorum. Kendin yapıyorsun, beceriyorsun ve animasyona döküyorsun. Böyle şeyler insana mutluluk veriyor"

TOFD Genel Başkanı Ramazan Baş:

"Bazılarında ailevi sorunlar, bazılarında erişilebilirlik sorunları... Bazıları engele başka yerden baktılar. Bizim bile göremediğimiz şeyleri paylaştılar. Bence bu konuda komşularının, öğretmenlerinin, aile bireylerinin bakış açılarını da önemli ölçüde etkileyerek değiştirecekler"

(Elif Küçük/İstanbul)

2- Varlık Fonu, Ceyhan'da 10 milyar dolarlık petrokimya ve rafineri tesisi kuracak

Dış ticaret açığını azaltmak amacıyla stratejik yatırımları gündemine alan Türkiye Varlık Fonu, enerji sektöründeki ilk yatırımını Adana-Ceyhan bölgesinde rafineri ve petrokimya alanında gerçekleştirecek

Projede inşaat süresince yaklaşık 10 bin, faaliyet döneminde ise 5 bin kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul)

3- GRAFİKLİ - DEAŞ'a kasımda "üst düzey" darbe

Terör örgütü DEAŞ'a karşı etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren güvenlik güçleri, geçen ay düzenlenen operasyonlarla örgüte darbe vurdu

Ülke genelinde çoğu şafak vakti düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 238 zanlı gözaltına alındı, 71 örgüt üyesi tutuklandı

(Volkan Kaşik/Malatya)

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Kaynak: AA