GÜNDEM / 3 Ağustos 2021

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şabanözü ve Eldivan ile merkez ilçe esnafını ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şabanözü ve Eldivan ile merkez ilçe esnafını ziyaret edecek.

(Çankırı/11.30-14.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, temmuz ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Tunus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Milli sporculardan, atletizmde 200 metre yarı finalinde Ramil Guliyev, sırıkla atlama finalinde Ersu Şaşma, boksta 60 kilo çeyrek finalinde Esra Yıldız, artistik cimnastik paralel bar finalinde Ferhat Arıcan, yelkende finn sınıfında Alican Kaynar madalya mücadelesi verecek.

(Tokyo/09.00-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Tıp tarihimizdeki ilk doğumevi "Demirkapı Viladethanesi"

Prof. Dr. Ayten Altıntaş:

-"Osmanlı döneminde uzun yıllar doğumevi kurulmasına karşı çıkıldı. Çünkü herkes kendi evinde ebeler eşliğinde doğurduğu için bunun dışında bir doğumevi açılması gayrimeşru çocukların doğurtulduğu bir yer algısı oluşturuyordu"

-"Tıp tarihimizin bilinen ilk doğumevini kuran Besim Ömer hem batıyı hem de kendi bilimini çok iyi bilen hem de memleketini, insanını çok iyi bilen ve onlar için ömrünü veren bir insan. Hayatını kadın ve çocuklara adıyor. Hiç evlenmemiş, çocuğu da yok"

-"En önemlisi kadın doğum doktorları için burası bir staj yeri oluyor. Orada o doktorlar doğum yaptırıyorlar. Ebeler doğum yaptırıyorlar. Orası hem bir eğitim hem de kimsesiz veya problemli doğumlar için çok güzel bir ortam oluyor"

(Gökhan Yılmaz/İstanbul)

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Kaynak: Anadolu Ajansı