Gündem / 29 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Doğu ve Güneydoğulu öğrencilere yönelik "Yazımda Kardeşlik Var" temalı yaz kampının Haliç Kongre Merkezi'ndeki kapanış programına katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ÖSYM tarafından düzenlenen 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Sınavlarının 3. oturumu yapılacak.

(10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 46. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası, Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde sona erecek.

Turnuvanın üçüncü ve son gününde erkekler serbest stilde 61, 70, 79, 92 ve 125, kadınlarda da 53, 57, 62, 68 ve 76 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı)

2- 18 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.

(Ventspils/16.15)

3- Trabzonspor, kulübün kuruluşunun 51. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Medical Park Stadı'nda taraftarlarıyla buluşacak, Samsunspor ile dostluk maçı yapacak.

(Trabzon/18.30/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Bu yıl 105. kez düzenlenen Fransa Bisiklet Turu, Houilles ile Paris arasındaki 116 kilometrelik 21. etapla sona erecek.

(Houilles/17.20)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Macaristan Grand Prix'si, başkent Budapeşte'deki Hungaroring Pisti'nde koşulacak.

(Budapeşte/16.10)

ÖZEL HABER

1- "e-Devlet" engellilerin avucuna girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

"Bugün itibarıyla uygulamaya alınan yeni hizmetle e-Devlet Kapısı kullanıcısı olan işitme engelli vatandaşlar, ihtiyaç duydukları çağrı merkezi hizmetini mobil uygulamalar üzerinden de alabilecek"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- CHP'de imza süreci tamamlanıyor

CHP'de 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle başlayan imza toplama süreci yarın saat 17.30'da tamamlanıyor

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan CHP'li delegeler, 625 olan salt çoğunluktaki imzaya ulaştıklarını açıklamalarına rağmen genel merkez yöneticileri, sayının çok daha aşağılarda olduğunu savunuyor

CHP Tüzüğü gereği 15 günlük sürede toplanan imzaların bir hafta içinde parti genel merkezine ulaştırılması, yeterli imzaların ulaşmasının ardından 45 gün içinde olağanüstü kurultayın toplanması gerekiyor

Partide yeterli imzanın toplanıp toplanamayacağı merak konusu olurken bazı kesimler tarafından sürecin mahkemeye taşınma ihtimali de göz ardı edilmiyor

(Barış Gündoğan/Ankara)

3- İstanbul, altın saklamada dünyanın merkezi olabilir

İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen:

"Dünyanın altın merkezi olarak İstanbul'u konumlamak için altın ile ilgili bütün kurumların birlikte çalışması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB, Borsa İstanbul, İstanbul Altın Rafinerisi, Takasbank, SPK gibi kurumların yetkililerinden Altın Kurulu oluşturulması atılacak adımları hızlandıracaktır. Sistem oluşturulsa ülkeler altınlarını İngiltere'de tutmak yerine Türkiye'de tutabilir"

"Düğün sezonunda İAR'ın gram altın üretimi arttı. Piyasa mayıs, haziran aylarında durağandı, şu anda tam tersi gram altın talebinde hareket var. Orta seviyedeki gelirlinin bile bir düğüne çeyrek altın götürmesi zorlaştı"

"Vatandaş 'Alım, satım yapayım derken elimdekinden olabilirim, en iyisi bunu muhafaza etmek' diyor. Hurda altın hareketi beklentilerin altında kaldı. Fiyatın bu kadar yükseldiği bir ortamda daha fazla satışın olması beklenirdi. Vatandaş seçimden önce altınını daha fazla tutuyordu, şimdi biraz hareketlenme var"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

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