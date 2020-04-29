GÜNDEM / 29 Nisan 2020 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

6 Nisan 1920

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

(Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Somali Hakkındaki Yüksek Düzeyli Video Konferans Toplantısı"na katılacak.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- "Aşılama durursa salgın hastalıklar artar" uyarısı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan:

"Aşılamayı durdurursanız, kızamık dünyada Kovid-19'dan çok daha kötü, öldürücü bir salgın yapar"

"Kızamık, yeni tip koronavirüsten 5 kat daha bulaşıcı bir hastalık. Su çiçeği de kızamıktan 5 kat daha fazla bulaşma potansiyeline sahip bir hastalık"

"Aile hekimleri bunun için gerekli organizasyonu yapıyor, aşı yaptıracak olanları Kovid şüphesi olan kişilerle karşılaştırmıyor. Onun için aileler çekinmeden gidip zamanı geldiğinde çocuklarının aşısını yaptırsınlar"

(Duygu Yener/Ankara)

2- 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz kulelerinde sona yaklaşılıyor

Yapımı tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak köprünün Sütlüce ve Şekerkaya yakalarındaki ayaklarında üst üste konulan kule bloklarının yüzde 78'lik kısmı bitirildi

Otoyol çalışmaları, proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Umurbey beldesi arasındaki 83,4 kilometrelik kesimde toprak ve sanat yapıları işleriyle sürüyor

(Burak Akay/Çanakkale)

3- Ülkeler 2020'de iç talebi canlandırmaya odaklanacak

Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek:

"Dünyada 2. çeyreğin sonundan itibaren canlandırma adımlarının iç talebi destekleyici olarak hızlandırılacağını düşünüyorum"

"Şu an atılan adımlar kaybolan talebi yerine koymaktan ziyade işsizliği engellemek ve şirketlerin yaşamasını sağlamak adına"

"Global ticaret bitmeyecek ancak hizmet ve turizm sektörü üzerinden ticareti kurgulayan ülkelerin toparlanma hızında sorunlar yaşanabilir"

(Murat Birinci/İstanbul)

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Kaynak: AA