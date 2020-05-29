GÜNDEM / 29 Mayıs 2020
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GÜNDEM / 29 Mayıs 2020

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hacı Bayram Veli Camisi'nde Cuma namazına katılacak.

GÜNDEM / 29 Mayıs 2020
29.05.2020 08:59 | Son Güncelleme: 29.05.2020 08:59

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hacı Bayram Veli Camisi'nde Cuma namazına katılacak.

(Ankara/12.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü etkinlikleri

Etkinlikler kapsamında, Topkapı Sarayı önünde Kur'an-ı Kerim tilaveti, kılıç kalkan gösterisi ve mehteran konseri gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı Youtube kanallarında ve sosyal medya hesaplarında "İstanbul'un Fethi Özel Konser" programı düzenlenecek.

Ayasofya'da Fetih Suresi tilavetiyle devam edecek programda, Fetih Duası da yapılacak, Ayasofya'nın önüne kurulan bir platformda İstanbul'un fethi temalı mapping gösterisi gerçekleştirilecek.

(İstanbul/18.00/19.00/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'e Uğurlama Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle Adana İstişare ve Değerlendirme Toplantısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarını, nisan ayı dış ticaret ve motorlu kara taşıtları istatistiklerini, nisan ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4 -Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mayıs 2019 dönemine ilişkin finansal istikrar raporunu açıklayacak.

(Ankara/10.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi" etkinliğine katılacak, gençlerle birlikte Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret edecek, "Fetih Saygı Geçişi"ne katılan tekneleri selamlayıp basın açıklaması yapacak; İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışmalarının final müsabakalarını izleyecek.

Bakan Kasapoğlu, NBA'de forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman'la Instagram canlı yayınında bir araya gelecek.

(İstanbul/10.45/13.30/14.53/20.30/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Restoranlarda "yeniden açılma" sevinci

Restoranların yeniden açılacak olması işletme sahiplerini ve çalışanlarını sevindirirken, sektör temsilcileri, bu kararı bekledikleri için işletmelerini büyük oranda hazırda tuttuklarını, açılmak için sabırsızlandıklarını bildirdi

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl:

"Sektör gerçekten zor duruma girmişti. Bu karar bizi ve çalışanlarımızı çok mutlu etti. Müşterilerimize hizmet vermek için sabırsızlanıyoruz"

Uluslararası Döner Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Mercan:

"Döner sektörü olarak restoranlar, büfeler ve üretim tesisleriyle eskisinden daha güçlü, daha dinamik ve daha enerjik motivasyonla hizmet vermeye devam edeceğiz"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

2- Sürücü kursları, "katı önlemlerle" 1 Haziran'da eğitime başlıyor

Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu Başkan Vekili Murat Tekin:

"Kurumlarımızda her kursiyer için yeterli sayıda maske, eldiven, dezenfektan seti ve ateş ölçerler olacak. Kayıt kabulde, teorik eğitimlerin yapıldığı sınıflarda 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulacak. Kantinler tamamen kapatılacak"

"Eğitim araçları, eğitimden sonra dezenfekte edilecek. Eğitim araçlarında kesinlikle birebir eğitimler verilecek. Araçlarda cerrahi eldiven, maske ve dezenfektan hazır bulundurulacak"

"Bir günde, bir araçta en fazla 2 veya 4 kursiyer eğitim görecek. Her araç kendi kursiyerini alacak ve eğitim alanına götürecek. Bir araçta usta öğretici ve kursiyer dışında kimse olmayacak"

"Uygulama sınav alanlarına velilerin gelmesi yasaklanacak. Sadece kursiyerler, sınav komisyonunda yer alan denetmenler ve sınavı inceleyecek Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerine izin verilecek"

(Andaç Hongur/ İstanbul)

3- İsrailli iş insanları pandemi sürecinde Türkiye'ye yöneldi

DEİK Türkiye-İsrail İş Konseyi Başkanı İbrahim Sinan Ak:

"Çin ile yaşanan Kovid-19 krizi sonrasında İsrailli üretici ve ithalatçılar alternatif aramak zorunda kaldı. Bu süreçte, İsrailli iş insanları, coğrafi yakınlığı ve üretim kalitesine göre makul fiyatlar ile ticaret yapabildikleri Türkiye'ye yöneldi"

"Pandemi sorası süreçte Türkiye-İsrail ticari ilişkilerinin iyileşeceğini ve ticaret hacmimizin artacağını düşünüyorum"

"Türkiye, coğrafi konum avantajını kullanarak tedarik zincirindeki konumunu güçlendirebilir"

(Ergin Garip/İstanbul)

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Kaynak: AA

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