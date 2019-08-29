GÜNDEM / 29 Ağustos 2019

29.08.2019 09:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneğinin JW Marriott Otel'de düzenleyeceği Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler için Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğinin "Medya Oskarları Ödül Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/13.12/Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" tanıtım etkinliğine katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını, Ortahisar ve Akçaabat Belediyelerini ziyaret edecek.

(Trabzon/13.35-16.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracat Ana Planı"nı açıklayacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ETİ Bakır AŞ Tesislerini, Midyat Belediyesini, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Mardin/10.30-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, temmuz ayı dış ticaret ile haziran ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, TZOB Genel Merkezinde, üretici, hal, pazar ve market fiyatlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç'te Türk vatandaşlarıyla buluşacak ve Zafer Bayramı resepsiyonuna katılacak.

(Oslo) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği çalıştaya katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün yeni dönem yurt başvurularıyla ilgili bilgilendirme toplantısına katılacak.

Vefat eden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler için Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak Kasapoğlu, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğinin "Medya Oskarları Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/13.12/Ankara/19.00)

2- Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup maçları sona erecek.

Türk Milli Takımı, Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer maçta Bulgaristan ile Finlandiya karşılaşacak.

(Ankara/19.30/17.00) (Fotoğraflı)

3- UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda rövanş maçları oynanacak ve gruplara kalacak takımlar belli olacak.

Trabzonspor, deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan temsilcisi AEK'yi Medical Park Stadı'nda konuk edecek.

(Trabzon/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye'yi Galatasaray'ın temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup maçlarının kura çekimi Monaco'da yapılacak.

(Monaco/19.00)

5- Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Genel kurulun ardından vakıf yöneticileri, Merkez Hakem Kurulu ile görüşecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Dünya Judo Şampiyonası Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam ediyor.

7- Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası İspanya'nın başkenti Madrid'de sürüyor.

8- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur heyecanı 12 maçla tamamlanacak.

ÖZEL HABER

1- Kırtasiye ürünlerine "kılı kırk yaran" denetim

Vitrinleri rengarenk süsleyen kırtasiye ve okul malzemeleri, bağımsız laboratuvarlarda titiz kimyasal ve fiziksel testlerden geçiriliyor

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan:

"Boya malzemeleri, oyuncak görünümlü birtakım silgiler, kalemtıraşlar, oyun hamurları, parmak boyalar, slimelar gibi oyuncak sınıfına giren kırtasiye ürünlerimiz var. Bu tür ürünlerde 'CE' işaretini arıyoruz. 'CE' işareti ürünün güvenli olduğunu, standartlara ve hijyene önem verilerek üretildiğini gösteren bir üretici deklarasyonu"

"Beslenme çantasında ağır bir plastik kokusu varsa kullanmasınlar. Boyar maddesi çok kolay bir şekilde çıkıyor, elinize, cildinize bulaşıyorsa bu tür ürünlerde de mutlaka bir kimyasal etki vardır"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)

2- Köprü geçiş cezalarının iadesi için başvuru uyarısı

Araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezalarının iadesi için başvuru süresi 2 Eylül Pazartesi dolacak

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu:

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullandıkları için karşılaştıkları cezayı ödemiş olanlar dikkat etsin, 2 Eylül'e kadar vergi dairelerine başvuruda bulunmayanlar iade haklarını kaybedecek"

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- "Kadın, erkekle aynı temel haklara ve saygınlığa sahiptir"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı:

"Kadın, İslam'ın temel ilkelerine, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine, Peygamber'imizin uygulamalarına göre erkekle aynı temel haklara ve saygınlığa sahiptir. Bu, tartışılmaz bir konudur"

"Kadının sahibi olduğunu iddia eden, onunla mülkiyet bağı kuran erkek, gözünü kırpmadan şiddete yönelebiliyor"

"Peygamberimizin 'emanet' kelimesini kullanması bilinçli bir tercihtir ve erkeğin mülkiyet iddiasını ortadan kaldırmayı hedeflemektedir"

(Kemal Karadağ/Ankara)

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Kaynak: AA