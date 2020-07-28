GÜNDEM / 28 Temmuz 2020
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GÜNDEM / 28 Temmuz 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii Restorasyon Sonrası Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılacak.

GÜNDEM / 28 Temmuz 2020
28.07.2020 08:59 | Son Güncelleme: 28.07.2020 09:03

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii Restorasyon Sonrası Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılacak.

(16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sümela Manastırı ve Ayasofya Camii'nin açılış törenlerine katılacak.

(Trabzon/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulunda, sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenecek "Asya'da Bölgesel İşbirliğini Teşvik Amacına Yönelik Olarak Pandeminin Etkilerinden İstifade Edilmesi" başlıklı çevrimiçi etkinliğe katılacak.

(Ankara/11.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, "9. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni" düzenleyecek.

(Ankara/19.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)(Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.

(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'e yükselecek 3. ve son ekibi belirleyecek TFF 2. Lig play-off finalinde Tuzlaspor ile Manisa FK, Antalya Stadı'nda karşılaşacak.

(Antalya/21.00) (Fotoğraflı)

3- Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Trabzonspor Antrenörü Eddie Newton, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile takım kaptanlarının katılımıyla Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig'de yeni sezon öncesi değişime gidilen yabancı oyuncu kuralı ve yayın geliri konularının gündeme getirileceği bir toplantı yapacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Solunum sıkıntısı artınca insan ölüm korkusunu yaşıyor"

Konya'da, Kovid-19'a yakalandıktan sonra 15 günü yoğun bakımda olmak üzere 20 günlük tedavinin ardından taburcu edilen beyin cerrahı Bülent Çetin:

"Solunum sıkıntısı o kadar kötü bir şey ki bir seviyeden sonra ölüm korkusu başlıyor. 2-3 gün çok kötüleşince korktum. Solunum sıkıntısı artınca insan ölüm korkusunu yaşıyor. Hava açlığı var. Oksijen verildiği halde kendinizi oksijensiz hissediyorsunuz"

"Sürekli oksijen kullanıyordum. Bir kolumda serum vardı, bağımlıydım artık. Yataktan kıpırdayamıyordum. Oksijeni bırakınca, ciğerlerimle nefes almaya başlayınca yaşamanın ne kadar güzel olduğunu anladım"

(Zehra Melek Çat/Konya)

2- Sağlık Bakanlığından Kurban Bayramı'nda beslenme uyarıları:

"Kurban etinin kesilmesi, yüzülmesi, etin nakli, muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında el hijyeni, maske ve sosyal mesafe kuralları ihmal edilmemeli"

"Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için kalp-damar hastalığı, diyabet ve yüksek tansiyonu olan kişiler bayramda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli ve aşırıya kaçmamalı"

"Kurban Bayramı'nda etin tüketim miktarının yanı sıra pişirme yöntemlerine de dikkat edilmesi gerekiyor. Bu bakımdan etlerin pişirilmesinde haşlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan kaçınılmalı"

"Mide-bağırsak hastalığı olan kişiler kurban etlerini hemen tüketmemeli, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmeli"

(Duygu Yener/Ankara)

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Kaynak: AA

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