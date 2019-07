GÜNDEM / 28 Temmuz 2019

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunlar Buluşma Günü'ne katılacak, Atatürk Havalimanı'nda yapacağı basın açıklamasının ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a gidecek.

(Tekirdağ/11.00/İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit polis memuru Taha Uluçay'ın cenaze törenine katılacak, Sivricehöyük Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret edecek.

(Kayseri/12.52/Kahramanmaraş/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- ÖSYM tarafından düzenlenen 2019- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, iki oturum halinde uygulanacak.

(10.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 18 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki ikinci maçında Almanya ile karşılaşacak.

(Volos/14.30)

2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Almanya Grand Prix'si koşulacak.

(Hockenheim/16.10)

3- Fransa Bisiklet Turu, Rambouillet ile Paris arasındaki 21. etap yarışıyla tamamlanacak.

4- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Fransa temsilcisi Bordeaux ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

(Innsbruck/17.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Türkiye dış ticarette "kadın dayanışması"na gidiyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"İhracatta Türk kadın girişimcilerinin aktif olarak yer almasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda Türk kadın girişimcilerimiz ile İspanyol kadın girişimcileri bir araya getireceğiz, "Woman in Trade" projesi ile nasıl ortak ticaret yapabilirler, ihracat yapabilirler bunu planlayacağız"

"Türkiye-Hollanda Ortak Ticari ve Ekonomik Komisyon toplantısının ikincisini ve yuvarlak masa toplantısını eylülde İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Bu toplantının konularından biri de iki ülkenin kadın girişimcileri arasındaki iş birliğini güçlendirmek olacak"

"Kanada ile imzaladığımız JETCO anlaşmasında da ilk defa kadınlarla ilgili bir maddeye verdik. Ekonomik büyümeye olumlu bir etki sağlamak, eşitsizliğin ve yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla toplumun tüm kesimlerini, özellikle de kadınları güçlendirmeyi hedefliyoruz"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- İstanbul'da dünyaya gelen ilk Bengal kaplanları ziyaretçilerle buluştu

Tuzla Viaport Marina'daki Aslan Park'ta mayıs ayında doğan üç Bengal kaplanı, sevimlilikleriyle ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor

29 Temmuz Dünya Kaplan Günü, parktaki iki Bengal kaplanı, iki Sibirya kaplanı ve üç Bengal kaplanı yavrusuna sevdikleri yiyecek ve oyuncaklar verilerek kutlanıyor

Aslan Park Veteriner Hekimi Gökçe Merve Yayla:

"Buradaki canlıların yaşam koşullarını ideal seviyeye getirmek ve refahlarını artırmak için sürekli çalışmalar, araştırmalar yapıyoruz. Bunun en güzel kanıtı da aslında burada üç güzel yavru elde etmemiz"

"Dünyada kaplan sayısı 3 bin 900 civarında. Amacımız insanların, çocukların bu hayvanları daha yakından görüp tanıyabilmesi"

(Andaç Hongur/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriyeli üreticilerden, Türkiye'deki çocuk giyimine "kaldıraç etkisi"

Türkiye'deki çocuk hazır giyim sektörü gün geçtikçe büyümeye devam ederken, Türkiye'ye sığınan Suriyeli üreticiler pazarın gelişmesine önemli katkı sağladı, pazar yüzde 30 büyüdü

Savaş öncesi dönemde Orta Doğu pazarının en büyük tedarikçisi olan Suriye'den alım yapan ülkeler, yeni pazar arayışına girerken, Orta Doğu'nun bu talebine şimdilerde Türkiye yanıt veriyor

Dosso Dossi Holding Üst Yöneticisi Hikmet Eraslan:

"Savaş öncesi Suriyeliler, çocuk giyimi üretiminde çok başarılılardı. Suriye'deki savaş sorunu ile birlikte Türkiye'ye göç eden çok sayıda fabrika sahibi oldu. Bu fabrika sahipleri Türkiye'de üretim ağlarını kurdular ve aynı şekilde müşterilerini de Türkiye'ye getirdiler"

"Nitelikli Suriyelinin Türkiye'de üretiyor olması, Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağladı"

(Eda Topcu/İstanbul)

***

