GÜNDEM / 28 Şubat 2021

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisince Kızılcahamam ilçesinde düzenlenecek "Siyasal İletişim Konferansı"na katılarak "28 Şubat Süreci" konulu konuşma yapacak.

(Ankara/16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) açıkladığı Cemal Kaşıkçı raporunun yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ermenistan'da darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 27. hafta Göztepe-Kasımpaşa ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/16.00/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 24. haftaya Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor, Eskişehirspor-İstanbulspor, Bursaspor-Akhisarspor ve Giresunspor-Altay maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/Eskişehir/Bursa/16.00/Giresun/19.00) (Fotoğraflı)

3- Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 23. haftadan ertelenen iki, 24. haftadan ertelenen bir maç yapılacak, Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 21. haftadan ertelenen tek maç oynanacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası Empera Halı Gaziantep Basketbol-Beşiktaş Icrypex, Anadolu Efes-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Büyükçekmece Basketbol-HDI Sigorta Afyon Belediyespor ve Darüşşafaka Tekfen-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/13.00/İstanbul/15.15/17.30/20.00) (Fotoğraflı)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası Galatasaray-İzmit Belediyespor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/15.15/Hatay/16.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftası Spor Toto-Ziraat Bankkart maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftasına PTT-İlbank ve Eczacıbaşı VitrA-Beylikdüzü Voleybol İhtisas maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/15.00/İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında 4, Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında tek maç yapılacak.

ÖZEL HABER

1- MİLLET İRADESİNE DARBE: 28 ŞUBAT - Eski Başbakan Tansu Çiller, 28 Şubat sürecini anlattı:

"Sayın Cumhurbaşkanı Demirel tarafından bana ve Sayın Erbakan'a 'Asker ayakta' şeklinde mesajlar iletilmeye başlandı. Hatta bu tehditler öyle boyutlara geldi ki evlatlarım, ailem hedefteydi. 'Ne yapacaksanız bana yapın, ipim cebimde' dedim"

"Millet ne yaptı? AK Parti iktidarına şans verdi ve onlar da darbeleri, vesayet dönemini bitirdi. Şimdi bize düşen yine demokrasinin yüksek platformunda birleşmek, burada herkese yer var. Darbeleri, vesayet dönemini bitirdik ama henüz birleşmedik, topyekun birleşmeyi yine burada yapabiliriz. Çünkü hepimiz için tek bir Türkiye var"

"Refah Partisinin gelmesi istenmiyordu. Bunun için adeta bir strateji oluşturuldu. Dendi ki, 'Anavatan ile Doğru Yol bir koalisyon kursun, hangisi daha yüksek oy alırsa başbakan o partiden olsun ki Refah Partisi ile koalisyon olmasın. Bu Türkiye'nin lehinedir ve bizim desteklediğimiz budur.' Bunun üzerine çalışıldı"

"Sayın Demirel'e, 'Sincan'dan tanklar geçiyor, eğer bu hükümete bir uyarı ise bunun yasal bir dayanağı yoktur ve bir işlem yapılmak zorundadır. Bunun için de Devlet Denetleme Kurulunun konuyu araştırması ve yasal süreci başlatması lazım.' dedim. Kendisi ise bana 'Komuta zincirini bir daha bozdurmam' dedi"

"Bunun üzerine Sayın Erbakan'a gittim. Kendisine, 'Bunu teftişe götürelim, yasal bir dayanağı yok' dedim. O ise bana, 'Bunu abartmadan geçirelim, askerler bizi severler, ülkeye de iyi hizmetlerimiz oluyor. Bu hizmetler sekteye uğramasın.' dedi"

"Mesut Yılmaz'a görev verilince bize geldi, kendisine, 'Kim istiyor bizim koalisyonumuzu?' diye sorduğumda, omuzlarını gösterdi yani apoletliler demek istedi"

"Bir hükümet, hükümet edemez hale getiriliyor, bu aslında darbenin tanımlarından bir tanesi. Bunu eğer kelepçe ile yaparsanız bu darbenin ta kendisi. Eğer bunu korku imparatorluğu, şantaj ve baskı ile kanırta kanırta yaparsanız, bunun adı da darbedir"

"Oysa Refahyol hükümeti devam etseydi bu bir hizmet kervanı olacaktı. Refah Partisi ile uyum içinde çalışıyorduk. En muhafazakar kesimden en büyük demokratik açılımlar çıkıyordu. Bu ne kadar büyük bir uzlaşmayı, ayrışmadan bütünleşmeyi getirecekti. Bütün bunları Türkiye bir darbe ile kaçırmıştır"

"28 Şubat'ın ardından batan bankalar, Türkiye'yi büyük krize soktu. Bu krizin maliyeti 291 milyar dolar. Bunları gençlerimiz darbelerin maliyetini anlasın diye anlatıyorum"

(Semra Orkan/İstanbul)

2- Türksat 5A da diğer uydularla birlikte yerli ve milli sigorta şirketine emanet edilecek

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok:

"Biz uydularımızı 'fırlatma artı 1 yıl' olarak uydu üretim sözleşmesi kapsamında sigortalatıyoruz. Bunların sigorta süresi bittiğinde, diğer uydularımızla yerli ve milli sigorta şirketimiz vasıtasıyla yıllık sigortalanma sürecini devam ettireceğiz"

"Haziran ayında hizmete alınacak Türksat 5A'yı, Türkiye'de veri haberleşmesinde, yurt dışında da hem veri hem de TV yayıncılığı hizmetlerinde kullanacağız"

"Potansiyel müşterilerimizle görüşmeler devam ediyor. Uydunun performans testleri bittikten sonra ortaya çıkacak sözleşmeler olacak"

3- Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil servisi yurt dışından araçlara da hizmet veriyor

Türkiye'de elektrikli otomobillere dair servis ve bakım hizmeti sunan E-Garaj'ın Kurucu Ortağı Emir Tunçyürek:

"Biz aynı zamanda Tesla'nın da Türkiye'deki özel servisiyiz. Sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp yakın ülkelerden de Tesla konusunda bize servise gelenler var"

"Bakım ve servis için Türkiye'de yılda yaklaşık 400 elektrikli otomobile hizmet veriyoruz"

"Elektrikli bir arabada mekanik bir aksam yok denecek kadar az olduğu için, daha çok yazılımsal ya da elektriksel bir arıza olabiliyor. Bunlar da rahatlıkla çözülebiliyor"

(Abdulselam Durdak-Muhammed Enes Yıldırım/İstanbul)

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Kaynak: Anadolu Ajansı