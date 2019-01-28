Gündem / 28 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Swissotel Bosphorus'ta İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı ile Toyota Sakarya Fabrikası'nda "Yeni Toyota Corolla"nın hattan çıkış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00/Sakarya/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından düzenlenecek "Veri Koruma Günü Konferansı"na katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlıkta "Dünya Gümrük Günü Etkinliği ve Sertifika Dağıtım Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Caracas) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.?

(Washington)? (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir-Kasımpaşa, MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'de 19. haftanın son maçlarında Kardemir Karabükspor-Hatayspor, Adanaspor-Ümraniyespor karşı karşıya gelecek.

(Karabük/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Tekfen müsabakasıyla sona erecek.

(Gaziantep/19.00) (Fotoğraflı)

4- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun olağanüstü toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Sanayide "teknoloji kiralama" dönemi

Sanayicilerin yüksek makine yatırım maliyetlerine "teknoloji kiralama" yoluyla çözüm sunuluyor

Sanayiciye bir dizi avantaj sağlayan bu modelle aynı makineden farklı sektörlerde yararlanılmasıyla kullanım ömrü de uzuyor

"Teknoloji kiralama" özellikle savunmaya sanayisi, havacılık, otomotiv gibi teknolojinin hızla değiştiği ve rekabetin yüksek olduğu sektörlerde tercih ediliyor

Tezmaksan Müşteri İlişkileri Koordinatörü Yalçın Paslı:

"100'e yakın tezgah kiraladık ve devam ediyoruz. Kiralayan, müşteri verimliliğini ölçüp bir daha kiralıyor"

(Göksel Yıldırım/Mehmet Fatih Erdoğdu-Ankara)

2- Geleneksel Eğitim Sempozyumu "etik" temasıyla başlayacak

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) tarafından her yıl düzenlenen, ulusal ve uluslararası alandan eğitim duayenlerini bir araya getiren Geleneksel Eğitim Sempozyumlarının 18'incisi "eğitim ve etik" temasıyla temasıyla 30 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek

TÖZOK Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal:

"Toplumdaki etik anlayışının aşınması sonucu toplum değerlerinde ortaya çıkan olumsuzluklar, etik duygusunun gelişmesi, yaygınlaştırmadaki kazanımlar ve bu noktada eğitime düşen görevin neler olacağının vurgulanmasını amaçlıyoruz"

"Sempozyumda, 24'ü ülkeden 7'si yabancı olmak üzere 31 akademisyen 'eğitim ve etik' temasına ilişkin görüşlerini paylaşacak ve özel okullarımızdan bin 300'ü aşkın katılım olacak"

(Burcu Çalık/Ankara) 3- Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekle birlikte tekrar güç kazanacak

Türkiye ekonomisine ilişkin verilerin 2018'in son çeyreğinden itibaren işaret ettiği yavaşlamanın, 2019'un ikinci çeyreğinden itibaren yerini tekrar güçlenmeye bırakması bekleniyor

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova:

"Enflasyonun düşmeye başlamasıyla 2019'un ikinci çeyreğinden sonra faiz indiriminin gündeme gelebileceğini, bunun da önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum"

"2019'da cari açık büyük ihtimalle 14-15 milyar dolar civarında gerçekleşecek. Türkiye'nin bunu karşılaması çok kolay. Cari açığın finanse edilmesinde sorun yaşanmasını mümkün görmüyorum"

NoorCM Menkul Değerler Yurtiçi Piyasalar Satış Müdürü, Ekonomist Mert Yılmaz:

"Türk lirası varlıkların görece ucuz olması ve göstergeler açısından en kötünün geride kaldığı düşüncesinin yaygınlaşması Türkiye için önemli bir fırsat olacaktır"

"Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) yüzde 15,9'luk 2019 yılı enflasyon hedefinin tutturulacağını, hatta daha iyi bir performansın söz konusu olabileceğini düşünüyorum"

"Ödemeler dengesinde iyileşme devam edecek. Ancak bunun yapısal çözümlerle olmadığını göz ardı etmememiz lazım. Bu süreçte Türkiye mutlaka ithalata dayalı üretim modelini dönüştürmeli"

(Bekir Gürdamar/İstanbul)

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Kaynak: AA