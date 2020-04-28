GÜNDEM / 28 Nisan 2020 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Türk Konseyi Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Türk Konseyi Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (539 gün) vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesi ile 6 ay vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

(Konya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan "Elektrik Tüketim Desteği" açıklaması:

"Dezavantajlı aile ve vatandaşlarımız, ihtiyaçlarına uygun çözüm seçenekleri ile tanıştı. Mart 2019'da uygulamaya koyduğumuz Elektrik Tüketim Desteği Sosyal Yardım Programı da bunlardan biri"

"Program kapsamında şu ana kadar 1 milyon 515 bin 47 ihtiyaç sahibi haneye elektrik tüketim desteği sağladık"

"Sosyal hizmet ve yardım uygulamaları, ihtiyaç sahipliği esası gözetilerek Bakanlığımız bünyesinde çeşitlendirilerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşuyor"

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Türk mühendisler "Herkül"leri uluslararası standartlara uygun sistemlerle donatıyor

TSK'nin en önemli nakliye uçakları arasında bulunan ve literatürde "Herkül" olarak adlandırılan yaklaşık 60 yıllık C-130'lar, Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde Türk mühendis ve teknisyenlerinin imzasıyla günümüz teknolojisine kavuşturuluyor

Fabrika Seviyesi Bakım ve Tadilat Müdürü Hava Mühendis Yarbay Süleyman Erbil:

"Bu modernizasyon, uçağımıza sadece bir bakım değil aynı zamanda uluslararası standartlarda yepyeni kabiliyetler kazandırmaktadır. Bu kabiliyet tamamen Türk mühendislerimizce yapılan, TUSAŞ tarafından tasarlanmış bir modernizasyon"

"Yaşlanan sınıfta olan uçaklarımıza, bakım onarım sayesinde envantere yeni giren A400M'e yakın bir kabiliyet kazandırılmaktadır"

(Müzahim Zahid Tüzün/Kayseri)

3- OECD: Uluslararası turizm ekonomisi yüzde 45-70 daralabilir

Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası turizm ekonomisindeki daralmanın boyutunda hastalığın süresi ile seyahat ve turizm faaliyetlerinin toparlanma hızı belirleyici olacak

OECD ülkelerinde ortalama olarak istihdama yüzde 6,9 ve GSYH'ye yüzde 4,4 doğrudan katkı sağlayan turizm sektöründeki şok, önemli makroekonomik etkilere dönüşebilir

Bu yılın ilk yarısında uluslararası yolcu trafiğindeki düşüşün yüzde 41 ila 51 arasında olması beklenirken, bu da hava yolu şirketlerinin işletme gelirlerinde 124 milyar dolara varan potansiyel bir kayıp anlamına geliyor

Birçok hükümet turizm sektörüne özgü tedbirleri hayata geçirse de sektör ve çalışanlarını desteklemek, turistlerin güvenini sağlamak, Kovid-19 önlemleri kaldırıldıktan sonra faaliyetleri yeniden başlatmak ve talebi canlandırmak için daha fazlasının yapılmasına ihtiyaç bulunuyor

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

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Kaynak: AA