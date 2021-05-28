GÜNDEM / 28 Mayıs 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camisi Açılış Programı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camisi Açılış Programı'na katılacak.

Programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hafızlık öğrencilerinin icazet törenine katılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir Milletvekili Atila Sertel'in eşi, gazeteci yazar Ziynet Sertel için Bornova Fidanlık Camii'nde ikindi namazını müteakip düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.

(İzmir/17.07) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı'na ve Millet Bahçesi'nde ilk fidanların dikimine katılacak; Valilik ile Afyonkarahisar ve Güney belediyelerini ziyaret edecek.

(Afyonkarahisar/09.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenecek Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ziyaretinin ardından, Aydın Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığı ile Jeotermal Santral ziyaretinde bulunacak.

(Aydın/10.15/10.45/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Bankalar Birliğinin 64. Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, cumartesi açılışı gerçekleştirilecek Çamlıca Kulesi'nde incelemede bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TÜİK, nisan ayı dış ticaret istatistiklerini, nisan ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni, mayıs ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni duyuracak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ile Finansal İstikrar Raporu'nu açıklayacak.

(Ankara/10.00/10.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Aynularab) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesine ilişkin davaya, Yargıtay'ın bozma kararının ardından Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'e yönelik "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" ile suçlanan Ümitcan Uygun ve Enes Ö'nün yargılanmasına 17. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Eylül 2020 akşamı sağlık personelinin kendilerini korumak için kapıyı tutmak zorunda kaldıkları olayları çıkaran 5 kişinin yargılanmasına Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilecek Fetih Konseri'ne katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu şampiyonunun belli olacağı Dörtlü Final, Almanya'da başlayacak. Anadolu Efes, Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla, İspanyol ekip Barcelona da İtalya'dan AX Armani Exchange Milan'la yarı final maçlarında karşı karşıya gelecek.

(Köln/19.00/22.00) (Fotoğraflı)

3- Milli futbolcular Altay Bayındır ile Halil Dervişoğlu, A Milli Takım'ın Antalya'da devam eden kampında basın toplantısı düzenleyecek. Milli takım, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

(Antalya/14.15/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TFF 1. Lig'e yükselecek 3'üncü takımın belli olacağı Misli.com 2. Lig play-off final mücadelesinde Kocaelispor ile Sakaryaspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda CEV Avrupa Altın Ligi mücadelesi Belarus'ta başlayacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ilk maçında Çekya ile karşılaşacak.

(Minsk/16.00)

6- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalinde Kastamonu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Eskişehir/15.00)

7- FIBA 3x3 Basketbol Olimpiyat Eleme Turnuvası, Avusturya'da sürecek. Türk Milli Takımı, A Grubu'nda Çekya ve Polonya ile karşılaşacak.

(Graz/18.00/22.10)

8- Atletizmde Elmas Lig sezonunun ikinci etap yarışları Katar'da yapılacak. Milli sporculardan Yasmani Copello 400 metre engelli, Ramil Guliyev 200 metre, Kayhan Özer 100 metre ve Yasemin Can 3000 metre yarışında piste çıkacak.

(Doha)

9- Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na Azerbaycan'da devam edilecek. Bireysel kadınlar kategorisinde Ayşe Begüm Onbaşı, "trio" kategorisinde de Ayşe Begüm Onbaşı-Emir Erışık-Erkut Ergin finalde yarışacak.

(Bakü)

ÖZEL HABER

1- Savunma Sanayii Başkanı Demir'den ilk atışını başarıyla yapan SİDA değerlendirmesi:

"İnsansız sistemleri kara, deniz üstü ve deniz altı araçlarına taşımayla ilgili bir müddettir çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmaların neticelerinden birisini burada gördük"

"Silahlı insansız deniz üstü aracımız, takılan Cirit ve UMTAS füzeleriyle seyre çıktı ve hareketliyken 5 kilometreden atış yaparak belirlenen hedefi başarıyla tahrip etti. Teknemizin hızı, manevra kabiliyeti ve vuruş mesafesiyle ilgili çok tatminkar sonuçlar aldık"

"Sırada başka örnekler de var. Hatta bu operasyonel kavramın çeşitlendirilerek hayata geçeceğini söyleyebilirim"

(Levent Kişi/Gülsem Adam/Antalya)

2- "Kovid-19 savaşçıları" aşı hizmetini bahçe ve tarlalardaki vatandaşların ayağına götürüyor

Sakarya'da zaman, mekan ve koşul gözetmeksizin en uzak yerleşim birimlerine kadar giden sağlık ekipleri, bahçe ve tarlalarındaki işleri nedeniyle hastaneye gitmeye fırsat bulamayan vatandaşların aşılanması için fedakarca görev yapıyor

Pamukova Toplum Sağlığı Merkezinde görevli doktor Büşra Erdem:

"Hedefimiz; yer, koşul fark etmeksizin yüzde 100 aşılama yapmak"

Vatandaşlardan Sezai Gür:

"Burada da işlerimiz var. Aşı yaptırmaya gidemiyoruz. Sağ olsunlar ayağımıza kadar geldiler, aşımızı olduk. Sağlık Bakanlığına teşekkür ederiz, bu uygulamadan çok memnunum"

(İbrahim Yozoğlu/Sakarya)

3- MÜSİAD 95 ülkedeki ekibini yatırımcı avına çıkaracak

-MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan:

-"MÜSİAD, 95 ülkede direkt ekonomik veri elde edebilecek bir ekibe sahip. Biz bunları bir yatırımcı avına çıkarmak istiyoruz"

-"Yabancı yatırım için sermaye gruplarından, Türkiye'deki ilgili tüm yapılara kadar tüm unsurların bir çatı altında toplanması gerekiyor"

-"Yatırım söz konusu olduğunda bakanlıkların da bu çatının içinde olacağı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Finans Ofisi'nin de içinde bulunacağı yepyeni bir organizeye ihtiyaç var"

"İki yıl önce ticaret diplomasisi diye bir kitap da bastık. Orada ifade ettiklerimizin üstüne diyoruz ki artık 2021 sonrasında yatırım diplomasisine ve yatırım diasporasına ihtiyacımız var"

"Türkiye'nin şu andaki özellikle iş gücü imkanının da iyi olmasını, Körfez'deki, Afrika'daki birçok ülkenin de bizimle birlikte hareket edeceğini düşündüğümüzde Türkiye'nin bir üretim merkezi olması gayet mümkün"

(Muhammet Emin Horuz/ İstanbul)

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Kaynak: Anadolu Ajansı