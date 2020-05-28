GÜNDEM / 28 Mayıs 2020
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GÜNDEM / 28 Mayıs 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin dijital platformda düzenlenen tanıtım toplantısına katılacak.

GÜNDEM / 28 Mayıs 2020
28.05.2020 08:59 | Son Güncelleme: 28.05.2020 08:59

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin dijital platformda düzenlenen tanıtım toplantısına katılacak.

(11.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00 )

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı ekonomik güven endeksi ile 2020 yılı bitkisel üretim 1. tahminini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, federasyonun Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 1 milyar avroluk çevre ve altyapı projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"Yatırım tutarı 1 milyar avroyu aşan 48 çevre projemiz ile 12 milyon vatandaşımızın içme suyu temini, atık su arıtma ve katı atık bertarafı gibi çevre ve altyapı hizmetleri eksiksiz sağlanmış olacak"

"Çevreyi ve tabiatı bir emanet olarak görüyoruz. Yatırımlarımızın ve projelerimizin tamamını çevreyi önceleyen bir yaklaşımla ele alıyor, buna göre hareket ediyoruz"

(Zehra Aydın Turapoğlu/Ankara)

2- BBVA'dan Türkiye ekonomisi ve bankalarına övgü

BBVA Grup Üst Yöneticisi Onur Genç:

"Türkiye kamu maliyesi olarak güçlü. Bizim tabii dikkat etmemiz gereken ödemeler dengesi dediğimiz konu. Hükümetimiz çok doğru bir şekilde yeniden dengelenme süreciyle yılların birikmiş cari açığını düzeltmeye çalışıyor"

"Türkiye'nin bankaları bir kere sermaye, likidite ve güç olarak çok iyi bir noktada, uzun zamandır da böyle. Bankacılık sektörüne güç, sıhhat ve gelecek olarak hepimizin güven vermesi lazım"

"Bu salgın bir küresel bankacılık krizine dönüşmez. En büyük etkiyi karlılık ve kredi maliyetlerinde yükseliş olarak göreceğiz"

"Data, krizde daha önemli hale gelmiş olabilir ama krizden bağımsız önümüzdeki dönemde bankaların ve aslında her sektörün çok fazla yoğunlaşması gereken konulardan biri olacak"

(Murat Birinci/İstanbul)

3- Veri sızıntısına yerli "Bariyer"

Siber güvenlik ürünü HAVELSAN Bariyer hem uluslararası hem de ulusal güvenlik ve uygunluk sertifikasyon süreçlerini tamamlayan Türkiye'deki ilk veri sızıntısı önleme ürünü oldu

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay:

"Başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere, kritik kurumlarımızın veri güvenliğinin sağlanması için en ideal ürünü ortaya çıkardık. Süreç içinde ürün geliştirme çalışmalarımız devam edecek"

"HAVELSAN Bariyer, nisan ayında Yüksek Seçim Kuruluna kuruldu"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

***

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Kaynak: AA

Güncel Manşet

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