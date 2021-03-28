GÜNDEM / 28 Mart 2021
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GÜNDEM / 28 Mart 2021

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel
GÜNDEM / 28 Mart 2021

Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

Myanmar'da kanlı gün: 100 gösterici hayatını kaybetti
Myanmar'da kanlı gün: 100 gösterici hayatını kaybetti
Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi
Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne B, C, D, F, I ve J gruplarında yapılacak maçlarla devam edilecek. (Fotoğraflı)

2- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki üçüncü maçında 30 Mart Salı günü İstanbul'da Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarına başlayacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 24. haftadan ertelenen Zonguldak Kömürspor-Sancaktepe maçı yapılacak.

(Zonguldak/14.00) (Fotoğraflı)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası Türk Telekom-Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka Tekfen-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray ve HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/15.15/20.00/Afyonkarahisar/17.30) (Fotoğraflı)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisine Galatasaray-BOTAŞ ve Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ilk maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.00/Ankara/17.30) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun 5-8'incilik mücadelesi Sistem9 Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta ilk maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Aydın/15.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 18. hafta karşılaşmaları oynanacak. (Fotoğraflı)

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'i yapılacak.

(Bahreyn/18.00)

9- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonu Katar Grand Prix'iyle başlayacak.

(Doha/20.00)

ÖZEL HABER

1- Türkiye'nin animasyon sektöründeki kabiliyetleri artıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

- "Türkiye, sinema ve dizi sektöründe çok büyük bir atılım yakalamış durumda. Filmlerimizi, dizilerimizi yurt dışına ihraç edebiliyoruz, bu önemli bir gelir kaynağımız. Animasyon alanında da son dönemde büyük başarılar yakaladık"

"Bu alanların Türkiye'de daha da gelişmesini istiyoruz. Özellikle gençlerimizin bu alanlarda yetişmesini, kendi girişimlerini kurmalarını çok önemsiyoruz"

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)

2- Hamsi ihracatı 2021'in iki ayında 1,7 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den ocak-şubat döneminde 18 ülkeye 362 ton hamsi ihraç edildi

Belçika, Fransa ve Almanya, en fazla ihracat yapılan ülkeler oldu

(Hakan Burak Altunöz/Trabzon)

3- Türk firmadan 46 ülkeye yerli üretim "atık teknolojileri" ihracatı

Albayrak Grubu şirketlerinden Kademe AŞ Genel Müdürü Kenan Çelik:

"Global kriz ve salgına rağmen geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50'lik dikey ivmeli bir büyüme ve 150 milyon lira üzerinde ciro elde ettik. 46 ülkeye 2020 yılında 70 milyon liralık ihracat gerçekleştirdik"

"2021 yılı için yüzde 10-15'lik bir büyüme ile 60 ülkeye ihracat hedefliyoruz"

"Yurt dışında ciddi talep gören yerli ve milli dezenfeksiyon aracımız bize yeni kapılar açtı. Güney Amerika'da Şili ve Arjantin'le, Afrika'da Libya'yla ticaret yapma fırsatı yakaladık"

(Mehmet Fatih Erdoğdu/İstanbul)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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