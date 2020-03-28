GÜNDEM / 28 Mart 2020
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› GÜNDEM / 28 Mart 2020 - Haberler
Koronavirüs, Türkiye, Güncel

GÜNDEM / 28 Mart 2020

81 il valiliğinde, koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanmasının takibi amacıyla il idare kurulları ve pandemi kurulları toplanıyor.

28.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:02
GÜNDEM / 28 Mart 2020

6 Nisan 1920

1- 81 il valiliğinde, koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanmasının takibi amacıyla il idare kurulları ve pandemi kurulları toplanıyor.

(09.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- SETA'dan 5 soruda "koronavirüs salgınında çocuklar" çalışması

SETA, yeni tip koronavirüsün çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerinin nasıl azaltılacağına yönelik ailelerin en çok merak ettiği 5 soru ve 5 cevaptan oluşan çalışmayı yayınladı

"(Koronavirüs salgını çocuklara nasıl anlatılmalı?) Doğru olan çocuktan bilgi saklamak değil aksine çocukla bilgi paylaşmaktır. Virüsün ne demek olduğu, resim ya da çocuğu korkutmayacak bir görselle somutlaştırarak anlatılmalı"

"(Çocukların endişelerini azaltmak için neler yapılmalı?) Çocuklara ev içerisinde günlük rutin hazırlamak oldukça önemli. Çocuklar rutinleri sever ve bir sonraki adımı bilmek ister"

"(Evde kalma süreci çocuklar ile nasıl yürüyecek?) Ebeyenler, kitap okunuyorsa kendini tamamen o kitaba ve çocuğa vermeli, boyama yapıyorsa eline bir fırça alıp çocuğuyla boyamalı. Ancak bu tüm gün boyunca sürekli çocuk ile etkinlik yapmak anlamına gelmemeli"

(Burcu Çalık/Ankara)

2- İhracatçılardan "İç ve dış pazara yetecek ürüne sahibiz, paniğe gerek yok" mesajı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar:

"Türkiye üreten bir ülke, sahip olduğu imkanlarla kendi kendine yetebilen hatta fazlasını ihraç eden bir ülke. Gerekli ürünler elimizde mevcut"

"Endişeye kapılacak ya da çekinmemiz gereken ekstra bir durum yok. Anadolu bugüne kadar kimseyi aç bırakmadı, bundan sonra da bırakmaz"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

3- Ticaret Bakanlığının personel eğitimlerine "sanal sınıf" modeli

Ticaret Bakanlığı Eğitim Merkezinin, Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan gerçekleştirdiği eğitim kapsamında Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü personeline kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelere yönelik müdahale gücünü artırma amaçlı konular aktarıldı

Ticaret il müdürlüklerinde görevli yaklaşık 400 personele fiyat etiketi, indirimli satışlar, haksız fiyat artışları, ticari reklam ve ilanlar, tüketici sözleşmeleri ve idari para cezaları konularına ilişkin bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla mevzuat eğitimleri gerçekleştirildi

GAP, Gürbulak ve Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlerinde görevli personelin mevzuat bilgilerinin ve uygulamadaki becerilerinin artırılması amacıyla gelecek günlerde "Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği", "Kaçakçılıkla Mücadele" ve "Yolcu İşlemleri" konularında eğitimlerin de "sanal sınıf"la verilmesi planlanıyor

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak Haberler
THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak
Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca, suskunluğunu bozdu Haberler
Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca, suskunluğunu bozdu
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı Haberler
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü Haberler
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı Haberler
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı
Şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrasında otogarlar boş kaldı Haberler
Şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrasında otogarlar boş kaldı
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım
Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı
Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı
Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı
Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı
Yurt dışında etkinlik düzenleyen Zülfü Livaneli ve eşi koronavirüse yakalandı
Yurt dışında etkinlik düzenleyen Zülfü Livaneli ve eşi koronavirüse yakalandı
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri...
Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı
Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek
Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek
Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi
Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi
Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti
Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Abdulhamit Gül Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ender Saraç Demet Akalın Defne Samyeli Fahrettin Koca
Spor Tamer Tuna Nihat Özdemir Sergen Yalçın Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Türk Rize Polis İtalya
Şu an buradasınız: GÜNDEM / 28 Mart 2020 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 10:35:22. #1.14#
title